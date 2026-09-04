Półfinał Ekstraligi żużlowej. Forma juniorów z Torunia budzi niepokój

Problemy młodzieżowców z Torunia

Przed niedzielnym półfinałem Ekstraligi żużlowej forma młodzieżowców PRES Grupy Deweloperskiej Toruń pozostawia wiele do życzenia. W środowych zawodach w Lublinie Mikołaj Duchiński wywalczył zaledwie trzy punkty, a Antoni Kawczyński zapisał na swoim koncie sześć "oczek".

Obaj zawodnicy znaleźli się w składzie awizowanym na najbliższe spotkanie wyjazdowe przeciwko drużynie Orlen Oil Motor Lublin. Słaby występ na lubelskim torze może niepokoić kibiców broniących tytułu mistrzów Polski.

"- W trakcie zawodów szukaliśmy odpowiednich ustawień sprzętu pod kątem niedzielnego spotkania. Czy to się udało, to nie wiem. Okaże to się podczas meczu z Motorem" - tłumaczył Duchiński podczas piątkowej konferencji prasowej.

Nadzieje w zespole obrońców tytułu

Optymizmem napawa z kolei postawa Noricka Bloedorna, który kilka dni temu skutecznie obronił tytuł indywidualnego mistrza Niemiec. Trener Piotr Baron podkreśla, że jego drużyna podchodzi do rywalizacji z chłodną głową i nie zmienia sprawdzonych metod treningowych przed półfinałem.

Szkoleniowiec przyznał jednak, że wyjazdy do Lublina historycznie sprawiają jego podopiecznym trudności. W rundzie zasadniczej spotkanie na torze Motoru zakończyło się porażką torunian 34:56, choć w rewanżu na własnym obiekcie triumfowali oni aż 61:29.

"- Każdy zawodnik ma przed tym spotkaniem odpowiednią motywację, każdy wie, o co jedziemy. To bardzo ważny mecz, ale nie robiliśmy jakiś specjalnych przygotowań. To tylko by mogło popsuć rytm dotychczasowego sposobu podejścia do spotkań" - powiedział trener toruńskiego zespołu Piotr Baron.

"- Mam nadzieję, że w niedzielę to się zmieni" - dodał szkoleniowiec obrońców tytułu, którzy w ubiegłorocznym finale okazali się lepsi właśnie od zespołu lubelskiego.

Kiedy odbędzie się rewanż?

W ubiegłorocznym finale rozgrywek to właśnie zespół z Torunia okazał się lepszy od ekipy lubelskiej. W obecnym sezonie fazę zasadniczą PRES zakończył na drugim miejscu, wyprzedzając trzeci w końcowej tabeli Motor.

Niedzielne spotkanie w Lublinie rozpocznie się punktualnie o godzinie 19.30. Rewanżowe starcie na Motoarenie im. Mariana Rosego zaplanowano z kolei na 13 września.