Nie wyrzucaj skórek po tym owocu. W kuchni mogą dostać drugie życie

Skórka pomarańczy może przydać się w kuchni na kilka różnych sposobów, dlatego nie zawsze warto od razu ją wyrzucać.

Jej intensywny, cytrusowy aromat sprawia, że świetnie pasuje do wielu jesiennych potraw, deserów i napojów.

Z pozoru niepotrzebna część owocu może jeszcze znaleźć zastosowanie podczas gotowania i przygotowywania domowych smakołyków.

Jeśli lubisz wykorzystywać produkty do końca, ten prosty kuchenny trik może ci się szczególnie spodobać.

Skórka pomarańczowa ma bardzo intensywny zapach, dlatego niewielka jej ilość może wzbogacić smak wielu potraw. Możesz zetrzeć jej wierzchnią, pomarańczową warstwę i dodać ją do ciasta, muffinek, naleśników czy domowego kremu.

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Sprawdzi się również jako dodatek do herbaty. Kawałek dobrze umytej skórki może nadać napojowi przyjemny cytrusowy aromat. Jesienią dobrze komponuje się między innymi z cynamonem, goździkami czy imbirem.

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Możesz przygotować domowy aromat

Skórkę można również wysuszyć i później wykorzystać do aromatyzowania cukru lub domowych mieszanek przypraw. Wystarczy dokładnie ją oczyścić, wysuszyć i przechowywać w szczelnym pojemniku. Warto jednak pamiętać, że jeśli chcesz wykorzystywać skórkę do jedzenia, najlepiej wybierać owoce, których skórka jest przeznaczona do spożycia, i dokładnie ją umyć przed użyciem. Nie wykorzystuj też części z oznakami pleśni czy zepsucia.

To dowód na to, że zamiast automatycznie wyrzucać każdą skórkę pomarańczy, możesz najpierw zastanowić się, czy nie przyda się jeszcze podczas gotowania.