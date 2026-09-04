Michał Bartkiewicz w Tańcu z Gwiazdami 19. Zdobywca Kryształowej Kuli ma u boku partnerkę, z którą może sięgnąć po finał

Kim jest trener, który seryjnie doprowadza gwiazdy na szczyt?

Michał Bartkiewicz to nie tylko utytułowany mistrz parkietu, ale przede wszystkim genialny choreograf, który doskonale odnajduje się w telewizyjnym formacie. Jako profesjonalny tancerz posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S” w stylu latynoamerykańskim, choć równie znakomicie radzi sobie w tańcach standardowych. Na swoim koncie ma tytuły trzykrotnego finalisty mistrzostw Polski oraz liczne sukcesy na prestiżowych turniejach zagranicznych, takich jak German Open, Dutch Open czy St. Petersburg Open.

Swoją taneczną przygodę rozpoczął w wieku dziesięciu lat w rodzinnym Olsztynie. Od tego czasu nieustannie szlifuje swój warsztat, a zdobyte doświadczenie idealnie przekłada na pracę przed kamerami. W programie pełni rolę trenera-przewodnika, który z żelazną cierpliwością, ale i ogromnym poczuciem humoru wprowadza polskie gwiazdy w wymagający świat sportowego tańca towarzyskiego.

Dwie Kryształowe Kule i apetyt na więcej. Imponujący dorobek tancerza

Jego historia w „Dancing with the Stars” to pasmo wielkich sukcesów i dowód na niezwykły talent pedagogiczny. Michał Bartkiewicz zadebiutował w show z gigantycznym przytupem, od razu zdobywając główną nagrodę. Do tej pory w swoim telewizyjnym dorobku zgromadził aż dwie Kryształowe Kule – po raz pierwszy triumfował w 11. edycji w parze z Edytą Zając, a w 15. odsłonie powtórzył ten spektakularny sukces u boku aktorki Vanessy Aleksander.

O tym, że jest absolutnym gwarantem wysokiego poziomu, świadczy również jego udział w wiosennej, 18. edycji programu. Zatańczył w niej z aktorką Pauliną Gałązką, doprowadzając ją do wielkiego finału. Widzowie pokochali go za pozytywną energię, klasę i pełne zaangażowanie. Trener po raz kolejny udowodnił, że potrafi wydobyć z podopiecznych maksimum ich tanecznych możliwości, co niezmiennie budzi podziw surowego jury.

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Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz. Czy to przepis na sukces?

W zbliżającym się sezonie poprzeczka ponownie wędruje w górę. Tym razem u boku mistrza parkietu zobaczymy jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek – Izabelę Kunę. Z najnowszych kuluarowych materiałów i relacji prosto z sal prób wynika, że Bartkiewicz stawia na dyscyplinę, nie zapominając jednak o ogromnym wsparciu. Internauci już teraz zachwycają się ich wzajemną energią i zaangażowaniem w mozolne treningi.

Stworzenie zgranego duetu z tak temperamentną i lubianą postacią telewizyjną z pewnością przysporzy widzom mnóstwo emocji. Sama Izabela Kuna nie ukrywa, że udział w show to dla niej wyjście ze strefy komfortu, ale u boku dwukrotnego laureata show może poczuć się całkowicie bezpiecznie. Ten intrygujący duet z miejsca stał się jednym z faworytów, którzy mają ogromne szanse by poważnie namieszać w stawce i dotrzeć do samego finału.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem mistrza parkietu?

Nadchodzący sezon telewizyjnego hitu to nie tylko wielki powrót ulubionych choreografów, ale też nowe twarze, zjawiskowe układy taneczne oraz surowe noty odświeżonego grona oceniającego. Z każdym kolejnym odcinkiem pary będą musiały mierzyć się z coraz trudniejszymi układami rumb, walców i tang, aby udowodnić całej Polsce, że to właśnie w ich ręce powinna trafić legendarna statuetka.

Wielkie taneczne starcie startuje w pierwszych dniach września. Zmagania gwiazd i ich profesjonalnych trenerów będzie można śledzić na antenie telewizji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. To doskonała okazja, aby na żywo kibicować Michałowi Bartkiewiczowi i jego partnerce w ich wspólnej drodze po zwycięstwo.