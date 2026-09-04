Daria Syta-Grobelna w Tańcu z Gwiazdami 19. Uwielbiana trenerka wraca do show w zupełnie nowej roli

Kim jest Daria Syta-Grobelna i z czego jest znana?

Daria Syta-Grobelna to wybitna tancerka, choreografka oraz trenerka, która doskonale wie, jak wykrzesać taneczny potencjał z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła już w wieku pięciu lat, a jej ciężka praca zaowocowała imponującą listą sukcesów. Na swoim koncie ma między innymi Mistrzostwo Polski Formacji Tanecznych, Mistrzostwo Polski U21 oraz finał prestiżowego turnieju The International Dance Championship Rising Star w Anglii. Na co dzień z powodzeniem prowadzi również zajęcia z gimnastyki artystycznej i akrobatyki.

Wielu fanów zadaje sobie pytanie, co oznacza „nowa rola” w życiu tancerki, o której głośno w kuluarach programu. Otóż Daria wraca na parkiet najnowszej edycji jako świeżo upieczona żona! W czerwcu 2026 roku stanęła na ślubnym kobiercu z siatkarzem Igorem Grobelnym podczas bajkowej ceremonii pod Warszawą, dodając do swojego panieńskiego nazwiska człon męża. Jej nowa, życiowa energia z pewnością przełoży się na jeszcze bardziej widowiskowe występy przed kamerami.

Kariera telewizyjna, głośny ślub i ukryty talent wokalny

Widzowie pokochali Darię za jej profesjonalizm, niezłomną cierpliwość i naturalny wdzięk. Tancerka ma już olbrzymie doświadczenie w telewizyjnym formacie – w „Dancing with the Stars” występowała wielokrotnie, zyskując ogromną sympatię między innymi jako partnerka aktora Macieja Musiała, z którym dotarła aż do półfinału. Ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo intensywne, nie tylko za sprawą przygotowań do 19. edycji. Jej zjawiskowy ślub był szeroko relacjonowany w mediach, a sama panna młoda wystąpiła aż w trzech zachwycających kreacjach od najlepszych projektantów.

Co ciekawe, w przerwie między treningami a nową drogą życia, uwielbiana trenerka udowodniła, że ma do zaoferowania widzom coś więcej niż tylko nienaganną ramę w walcu. Daria Syta-Grobelna weszła do studia nagraniowego i wypuściła swój debiutancki utwór muzyczny, który był romantyczną niespodzianką dla jej męża. Odkrycie tego talentu wokalnego sprawiło, że fani mieli okazję poznać ją z zupełnie innej, niezwykle wrażliwej strony.

30

Z kim Daria Syta-Grobelna zatańczy w najnowszej edycji?

W 19. edycji programu Daria Syta-Grobelna stworzy gorący duet taneczny z popularnym aktorem, Jasperem Sołtysiewiczem. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, ale para od pierwszych wspólnych treningów udowadnia, że świetnie dogaduje się na sali prób. Z ich aktywności w mediach społecznościowych jasno wynika, że tancerka ma absolutne zaufanie do swojego podopiecznego, pozwalając mu na wykonywanie niezwykle skomplikowanych i efektownych akrobacji, takich jak chociażby obroty głową w dół.

Doświadczona trenerka zapowiada, że jest gotowa na tytaniczną pracę i nie zamierza stosować wobec swojego ucznia żadnej taryfy ulgowej. Jej nadrzędnym celem jest perfekcyjne przygotowanie Jaspera zarówno do ognistych tańców latynoamerykańskich, jak i dostojnych tańców standardowych. Wszystko po to, by wspólnie dotrzeć do wielkiego finału.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem Darii?

„Taniec z Gwiazdami” to legendarny i uwielbiany przez Polaków format rozrywkowy, w którym osobistości ze świata mediów, kina, sportu czy internetu stają do morderczej, tanecznej rywalizacji. U boku profesjonalnych tancerzy – takich jak Daria Syta-Grobelna – gwiazdy przez wiele tygodni szlifują skomplikowane choreografie, by co odcinek sprostać wymaganiom bezlitosnego jury oraz zyskać głosy widzów. Ostateczną stawką w tym pełnym blasku turnieju jest niezwykle cenna Kryształowa Kula.

Najnowszy, wyczekiwany sezon show startuje już 6 września. Magiczne zmagania na parkiecie, zjawiskowe scenografie i ogromne emocje będzie można śledzić na antenie telewizji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. To doskonała okazja, aby na żywo przekonać się, jak potoczą się taneczne losy Darii Sytej-Grobelnej i jej utalentowanego partnera.

"Taniec z gwiazdami 16" - test wiedzy o uczestnick. Jak dobrze ich znasz? Pytanie 1 z 12 Aktualna partnerka życiowa Macieja Kurzajewskiego wygrała kiedyś "Taniec z gwiazdami". Prawda Fałsz Następne pytanie