Wielkimi krokami zbliża się Hotel Paradise 13. Powrót Rajskiej Wyroczni i nowi uczestnicy to początek zmian

Hotel Paradise 13 - willa i powrót prowadzącej

13. sezon Hotelu Paradise ponownie zawita do willi w Tajlandii, którą mogliśmy zobaczyć już w 12. edycji. Choć budynek się nie zmieni, będzie wielki powrót prowadzącej. W Hotelu Paradise 13 ponownie zobaczymy Klaudię El Dursi, która powróciła do programu po "urlopie macierzyńskim". Zobaczymy ją tylko w pierwszej części sezonu, później w zaskakujący sposób ma ją zastąpić ponownie... Edyta Zając.

Hotel Paradise 13 - powrót Rajskiej Wyroczni to początek zmian

Fani będą uradowani na te wieści. Jak się okazuje, 13. edycja Hotelu Paradise przyniesie wiele zmian, a ta największa dotyczy Rajskiej Wyroczni. Uczestnicy już nie będą mogli jak jawnie knuć, a wszystko ujawnią prowadzące. Nie wiadomo jednak, czy wróci to w starej formie, czy zostanie to odświeżone. Zachowane zostaną też Rajskie Pojedynki oraz Pandora.

13. edycja to też wielka zmiana i Rajskie Tableau - tajemnicza plansza z trzynastoma kartami. Każda z kart będzie skrywać własną tajemnicę. Jedne przyniosą przywileje, inne zaskoczą nieoczekiwanym zwrotem akcji, a jeszcze inne wywrócą strategie uczestników do góry nogami. Mieszkańcy rajskiej willi będą odkrywać je stopniowo podczas specjalnych ceremonii, nigdy nie wiedząc, co wydarzy się za chwilę. Nad wszystkimi górować będzie trzynasta karta – najbardziej wyjątkowa i owiana największą tajemnicą.

Produkcja zapowiada też większą liczbę randek i konkurencji względem 12. edycji. Stały będzie również Lektor.

Emisja sezonu wyjątkowo rozpocznie się 29 i 30 sierpnia o godzinie 20:55 - wyjątkowo w TVN. Później na stałe program wróci od poniedziałku do czwartku na TVN7.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Hotel Paradise 13 z nowymi Rajskimi Reporterami

W 12. edycji pojawiła się wielka nowość w postaci Rajskich Reporterów. Nagrywali oni content z uczestnikami do mediów społecznościowych. W poprzedniej edycji była nimi para z 8. sezonu - Dominika i Kuba. W 13 edycji postawiono na Alex z 11. sezonu oraz Bartka z 8. edycji.

Hotel Paradise 13 - uczestnicy

TVN postanowił powoli odkrywać karty, kogo zobaczymy w 13. edycji:

Oliwia Jężak - 25-latka z Gdańska. Studiuje prawo w biznesie.

Jakub Szypuła - 27-latek z Rzeszowa. Na co dzień pracuje jako barber.

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