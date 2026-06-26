Influencerka odwiedziła ukochanego w Dubaju, teraz grozi jej kara śmierci. Twierdzi, że tylko się broniła

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-26 16:59

Wstrząsające wieści napłynęły ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Influencerka Brooke George została aresztowana za zabójstwo partnera, za co grozi jej teraz kara śmierci. Gwiazda TikToka poleciała ostatnio do Dubaju, by spotkać się z ukochanym, ale jej zachowanie szybko wzbudziło niepokój rodziny. Po zatrzymaniu zeznała, że działała w samoobronie.

Młoda influencerka Brooke George w białej sukience z odkrytymi ramionami, z długimi, kręconymi włosami. Jest to zdjęcie portretowe, na którym influencerka pozuje w pomieszczeniu, oświetlona częściowo przez promienie słońca. Więcej o tej szokującej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Detained in Dubai/ Facebook

Brytyjska influencerka i tiktokerka Brooke George poznała chłopaka przez Internet. W końcu postanowiła go poznać na żywo: spakowała walizki i poleciała do Dubaju, jednak w czasie drugiej wizyty okazało się, że sytuacja może być w rzeczywistości dramatyczna. Bliscy dziewczyny zauważyli dziwne zachowanie, a w końcu spadły na nich wieści, że 23-latce grozi najwyższy wymiar kary za morderstwo.

Brooke George aresztowana za zabójstwo. Influencerka może stanąć przed plutonem egzekucyjnym

Jak przekazała organizacja społeczna Detained in Dubai, Brooke George - 23-letnia obywatelka Wielkiej Brytanii z hrabstwa Kent - została zatrzymana 22 czerwca nad ranem. Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich aresztowała ją z podejrzeniem zabójstwa, do którego doszło w mieszkaniu poznanego przez nią w sieci partnera. George dwukrotnie odwiedziła chłopaka w Dubaju po kilku miesiącach znajomości na odległość. Do morderstwa doszło podczas jej drugiej wizyty, przy użyciu noża kuchennego, a emirackie prawo za taki czyn przewiduje nawet karę śmierci przez rozstrzelanie.

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23-letnia gwiazda internetu poleciała do ukochanego. Są podejrzenia, że wpadła w pułapkę

Pierwszy pobyt w Dubaju młoda influencerka opisywała jako "najlepszy czas w jej życiu". Jak podaje przedstawicielka Detained in Dubai, problemy pojawiły się dopiero w trakcie drugiego wyjazdu. Partner miał stać się bardziej agresywny i kontrolujący, a nawet odebrał jej paszport. Ostatecznie, do tragicznego w skutkach incydentu doszło w jego mieszkaniu w nocy z 21 na 22 czerwca. Brooke George miała zeznać podczas przesłuchania, że została brutalnie zaatakowana i w akcie samoobrony sięgnęła po nóż. Zadane na oślep ciosy okazały się potem śmiertelne.

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Szybko wybrzmiały zatem komentarze, że być może piękna Brytyjka wpadła w sidła organizacji przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Wszystko to pozostaje jednak w sferze spekulacji. W specjalnym oświadczeniu mama influencerki, Thereza Geogre, przyznała, że niepokojące znaki pojawiły się jeszcze przed tragedią.

"Dzień przed zdarzeniem była jak nie ona. Cichsza, nie tak wesoła i radosna jak zazwyczaj, ale nie wyjaśniła mi powodu. Tego wieczoru poszli do baru w Dubaju. Kiedy rozmawiałam z Brooke zaraz po zdarzeniu, była absolutnie wstrząśnięta. Nigdy w życiu nie widziałam mojej córki tak wystraszonej. Płakała niekontrolowanie. Widziałam, że jedno oko miała mocno spuchnięte" - czytamy.

Sprawę monitorują władze i organizacje na rzecz praw człowieka

Jak podaje BBC News, w kontakcie z aresztowaną obywatelką Wielkiej Brytanii i jej bliskimi jest cały czas Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju. Detained in Dubai ujawniło jednak, że Brooke George została zmuszona do zeznań bez obecności adwokata i nie pozwolono jej na kontakt z konsulatem Wielkiej Brytanii. Na komisariacie musiała też rozebrać się do naga w obecności wyłącznie mężczyzn. Organizacja przypomina, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w wielu przypadkach wykazały tendencję do obwiniania kobiet, które doświadczają i reagują na przemoc mężczyzn. Nie brakuje też udokumentowanych przypadków niesprawiedliwych procesów. Grupy zajmujące się obroną praw człowieka zapowiedziały już działanie na rzecz tiktokerki, przede wszystkim w celu zapewnienia jej możliwości wyjścia z aresztu za kaucją.

Kara śmierci w ZEA często zamieniania jest na kary wieloletniego więzienia. Do podobnej historii doszło w latach 90., kiedy obywatelka Filipin również stanęła przed emirackim sądem za morderstwo partnera. Twierdzenia o samoobronie nie przekonały sądu, który wymierzył jej najwyższą karę. Udało się ją potem zamienić na dożywocie w zamian za tradycyjne w niektórych odłamach islamu zadośćuczynienie pieniężne dla krewnych ofiary.

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