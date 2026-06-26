Katy Perry rozpala scenę! Jej nowy singiel "Watch It Burn" to bezkompromisowa petarda

"Watch It Burn" – o czym jest nowa piosenka Katy Perry?

"Watch It Burn" to bezkompromisowa i emocjonalna piosenka o tym, co dzieje się, gdy lata milczenia, podporządkowywania się innym i życia według zasady „miłość i światło” w końcu prowadzą do przełomu. U podstaw utworu leży pozwolenie sobie na szczere przeżywanie gniewu, zaprzestanie umniejszania własnego bólu i wypuszczenie na światło dzienne długo tłumionych emocji. To mocny manifest artystki, który z pewnością poruszy wielu słuchaczy.

ZOBACZ TAKŻE: Wzruszający występ Katy Perry na mundialu 2026. Zaśpiewała z 10-letnim chłopcem. Kim jest?

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

Teledysk "Watch It Burn" – kontynuacja historii z "bandaids"

Nowy singiel Katy Perry zadebiutował w towarzystwie efektownego teledysku, który rozpoczyna się dokładnie w miejscu, w którym zakończył się klip do "bandaids". Wyreżyserowany przez Christiana Breslauera (znanego ze współpracy z Arianą Grande, SZA czy Lizzo) teledysk zadebiutował na antenach MTV Live i MTVU oraz na ekranach Paramount Times Square w Nowym Jorku. Klip domyka historię, której rozwinięcia fani wypatrywali od czasu publikacji "bandaids" w ubiegłym roku. Utwory tworzą spójną opowieść – pierwsza część skupia się na ranach, druga jest symbolem uwolnienia. To właśnie w "bandaids" znalazła się pierwsza zapowiedź "Watch It Burn", co sprawiło, że fani z niecierpliwością wypatrywali nowego singla i klipu.

20

Katy Perry – królowa popu w liczbach. Imponujące osiągnięcia!

Katy Perry to artystka, która od lat utrzymuje się na szczycie światowych list przebojów. Od debiutu w 2008 roku płytą „One of the Boys” nagrała siedem albumów studyjnych, zgromadziła ponad 125 miliardów streamów na całym świecie oraz osiągnęła sprzedaż przekraczającą 70 milionów albumów. Artystka może pochwalić się sześcioma diamentowymi singlami – „Firework”, „Dark Horse”, „Roar”, „California Gurls”, „E.T.” i „Teenage Dream” – a także diamentowym albumem „Teenage Dream”. Jej dominacja widoczna jest również w cyfrowym świecie – jako pierwsza artystka w historii miała dwa teledyski, które przekroczyły próg czterech miliardów wyświetleń w serwisie YouTube. Jej muzyka zgromadziła ponad 60 miliardów odtworzeń w Spotify, gdzie co miesiąc słucha jej ponad 88 milionów użytkowników. Perry jest laureatką pięciu American Music Awards, pięciu Billboard Music Awards, siedmiu MTV Video Music Awards oraz czternastu People's Choice Awards. Była również trzynastokrotnie nominowana do nagrody Grammy i ma na swoim koncie 19 wpisów do „Księgi rekordów Guinnessa”. Perry to jedna z zaledwie dwunastu osób w historii muzyki, których solowe single przekroczyły 100 milionów sprzedanych egzemplarzy, co tylko potwierdza jej status prawdziwej ikony popkultury.