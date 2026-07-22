Ilona Ostrowska o nowych odcinkach "Rancza". Widzów czeka nie lada zaskoczenie - WYWIAD

Ilona Ostrowska o powrocie na plan “Rancza”

“Ranczo” to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali, który zniknął z naszych ekranów przed kilkoma laty. Teraz zaś wraca z nowymi odcinkami i nieco zmienioną obsadą. Ilona Ostrowska przyznaje, że długo czekała, by znów zawitać w Wilkowyjach - i z miejsca poczuła się, jak w domu.

No powrót jest wyczekiwany długo, bo chyba z trzy lata czekaliśmy. W takiej niepewności byliśmy, bo trzeba było dużo wiosen i kłębów dymu, żeby to się udało. I to się wszystko wydarza. Teraz jestem właśnie w trakcie [kręcenia nowych odcinków - przyp. red.]. Jak już tyle się czekało, no to już się tak wraca tak jakby się do siebie wracało. Tak na dobrą sprawę czy do dworku, czy przede wszystkim do ludzi, do aktorów. Było tak, jakbyśmy się właściwie nie rozstawali, szczerze.

Choć część obsady współpracowała ze sobą przy innych projektach, serialowa Lucy opowiada, że na planie “Rancza” wprost nie mogli się sobą nacieszyć. “Z częścią [obsady] gram w teatrze, więc nie było to rozstanie na lata, ale to jest takie, że naprzytulać, nadziwić, naopowiadać… końca nie widać tego. Po prostu nie możemy skończyć. Ja właśnie się śmieję, że wychodzę z make-up’u i tak właściwie, witając się ze wszystkimi, nie mam [już] tego make-up’u, bo już po prostu się tyle razy wycałowaliśmy, wyściskaliśmy” - powiedziała aktorka w wywiadzie dla Eski.

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Nowe odcinki “Rancza” nas zaskoczą

Ilona Ostrowska zapewnia, że i my poczujemy się, jakbyśmy nigdy nie opuścili Wikowyi. Zapytałam oczywiście o fabułę i aktorka zapewnia, że choć jej wydarzenia z nowych odcinków nie zaskoczyły, dla widzów będzie w nich trochę niespodzianek.

Ja jestem nadal wojowniczką. Nie chcę zdradzać za bardzo na jakiej płaszczyźnie, ale tyle się tam dzieje i ja ten scenariusz dobrze znam, że tak na dobrą sprawę jak tam czytałam scenariusz taki ostateczny, to nic mnie za bardzo nie zaskoczyło, ale myślę, że widzów bardzo zaskoczy. Oj tak - skwitowała.

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Dokładna data nowego sezonu “Rancza” nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że nowe odcinki (a będzie ich łącznie sześć) zadebiutują jesienią 2026 roku.

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