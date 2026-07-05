Znane aktorki dołączają do obsady "Rancza". Zagrają nowe bohaterki - ZDJĘCIA

Zmiany w obsadzie 11. sezonu serialu „Ranczo. Zemsta wiedźm”

Jedenasta seria, zatytułowana „Zemsta wiedźm”, przyniesie gruntowne przetasowania wśród aktorów, a premierowe odcinki mają trafić na antenę TVP1 jesienią 2026 roku. Ogromne zainteresowanie wzbudza angaż Daniela Olbrychskiego, który zasili grono stałych bywalców kultowej ławeczki. Wcieli się on w postać Ignacego Japycza, kuzyna nieżyjącego małżonka Michałowej, granej przez Martę Lipińską. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że nie jest to zastępstwo za Stacha Japycza, w którego wcielał się zmarły Franciszek Pieczka. Rozbudowany zostanie również wątek prezydenta Pawła Kozioła (Cezary Żak), w którego otoczeniu zadebiutują zupełnie nowe postaci.

Zasadnicze modyfikacje obejmą przede wszystkim żeńską reprezentację w serialu, jednak fani nie muszą martwić się o brak ulubionych bohaterów. Na ekranie na pewno zobaczymy ponownie Lucy (Ilona Ostrowska), Solejukową (Katarzyna Żak), Halinę (Violetta Arlak), a także babkę zielarkę, którą kreuje Grażyna Zielińska. Swoje dotychczasowe role powtórzą również Magdalena Kuta jako Lodzia, Marta Chodorowska jako Klaudia oraz Magdalena Waligórska grająca Wioletkę. Wciąż otwartym pozostaje pytanie o wymiar obecności Doroty Choteckiej-Pazury (Więcławska), Doroty Nowakowskiej (Hadziukowa) i Anny Iberszer (Francesca). Największą zagadką pozostaje jednak tożsamość tytułowych „wiedźm”.

Jakie aktorki wcielą się w tytułowe role w serialu „Ranczo. Zemsta wiedźm”?

Maciej Strembosz, odpowiadający za produkcję tytułu, postanowił zaspokoić ciekawość widzów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim facebookowym profilu opublikował fotografię, która przedstawia nowo zaangażowane aktorki ubrane w charakteryzacje wiedźm.

W swoim wpisie opublikowanym na Facebooku, producent serialu napisał: „Takie wiedźmy, to nie byle co! Ale najważniejszej, to ja na razie nie pokażę:). Kogo poznajecie?”.

Opublikowany kadr pozwala dostrzec dobrze znane twarze, takie jak Klaudia, babka oraz Lucy, obok których stanęły nowe członkinie ekipy. W magiczne postaci wcielą się między innymi Katarzyna Maciąg, Magdalena Wróbel, Dorota Stalińska oraz duet sióstr – Paulina i Karolina Chapko. Wspomniane artystki chętnie dzielą się w serwisie Instagram zakulisowymi materiałami z planu zdjęciowego. Publikowane przez nie relacje ukazują nocne nagrania w wilkowyjskich lasach, gdzie realizowane są sceny tajemniczych obrzędów.

Kiedy premiera serialu „Ranczo” w TVP i ile odcinków liczy nowy sezon?

Najnowsza odsłona perypetii mieszkańców Wilkowyj pod tytułem „Ranczo. Zemsta wiedźm” zadebiutuje na antenie TVP1 jesienią tego roku. Prace na planie zdjęciowym ruszyły z początkiem czerwca, a ich ostateczne zakończenie zaplanowano na 20 sierpnia. Widzowie otrzymają łącznie sześć zupełnie nowych epizodów, które fabularnie będą bezpośrednio nawiązywać do finałowych wydarzeń sprzed dekady.

Za reżyserię nadchodzącej transzy niezmiennie odpowiada Wojciech Adamczyk. Z kolei warstwa tekstowa nowych odcinków bazuje na zapiskach zmarłego scenarzysty Andrzeja Grembowicza, szerzej znanego pod pseudonimem Robert Brutter. Nad ostatecznym kształtem scenariusza pracował w ramach współpracy również jego syn, Marcin Grembowicz.

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