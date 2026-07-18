Grała Weronkę w "Ranczu". Wyjechała do Niemiec i całkowicie zmieniła swoje życie

Justyna Gugała przyszła na świat 11 czerwca 1981 roku w Inowrocławiu. Polacy znają ją z licznych ról w popularnych serialach telewizyjnych. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w 1997 roku od roli przyjaciółki Bogny Ruczaj w telenoweli "Klan". Później mogliśmy ją oglądać w takich serialach, jak chociażby: "Na dobre i na złe", "Rodzinka.pl", "Tylko miłość", "Na sygnale" czy "Na wspólnej". Na swoim koncie ma także kilka występów w filmach fabularnych, m.in. w "Jeszcze raz" oraz krótkometrażowym "Guzik ci do tego". Największą rozpoznawalność zyskała jednak dzięki roli Weroniki - siostrzenicy Michałowej w uwielbianym przez widzów serialu "Ranczo". Zanim jednak zagrała Weronkę w 2014 roku wcieliła się w inną epizodyczną rolę - klientki apteki w odcinku 99. "Los pogorzelca". Jej ostatnią aktorską kreacją jest rola żony "Lasa" w filmie fabularnym z 2016 roku "Historia Roya".

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Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Justyna Gugała zasłynęła dzięki roli w "Ranczu". Dziś mieszka na barce w Niemczech

Niespodziewanie w 2016 roku Justyna Gugała zdecydowała się na opuszczenie kraju i przeprowadzkę do Niemiec. W programie TVN Style "Jestem z Polski" opowiedziała o tym, jak teraz wygląda jej życia. Okazuje się, że Gugała całkowicie odmieniła swoje życie. Porzuciła aktorstwo, zajęła się projektowaniem ubrań i zamieszkała na ponad 100-letniej barce zacumowanej w porcie w Hamburgu. Była aktorka w portowym mieście prowadzi również małą kawiarenkę, w której serwuje śniadania oraz kanapki. W programie nie tylko pokazała, jak obecnie wygląda jej życie, jakie wyzwania stają przed nią każdego dnia z racji życia na łódce, ale również opowiedziała kilka ciekawostek o mieście, w którym obecnie mieszka. Aktorka przyznała, że czerpie z życia garściami. Niewielu wie, że 44-letnia Justyna Gugała pasjonuje się także muzyką, a niedawno udało jej się wystąpić w jednym z klubów, w którym niegdyś zagrali Beatlesi. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Justyna Gugała, czyli serialowa Weronka z "Rancza".