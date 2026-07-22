Erling Haaland wypoczywa w Saint-Tropez. Na jachcie gra w golfa i staje za konsoletą

Spis treści Zdjęcia z urlopu: Erling Haaland i Isabel na Lazurowym Wybrzeżu

Norweski napastnik Erling Haaland relaksuje się obecnie na pokładzie potężnego superjachtu, którego wartość szacuje się na dziesiątki milionów euro. Czas spędza tam w gronie najbliższych przyjaciół oraz ukochanej Isabel. Luksusowa jednostka jest w pełni wyposażona w wodne atrakcje, w tym skutery, deski z wiosłem oraz profesjonalny sprzęt do nurkowania. Snajper znalazł również miejsce na prowizoryczne pole golfowe, z którego chętnie wybija piłki prosto w morskie fale, a temu wszystkiemu towarzyszą dźwięki jego ulubionej muzyki.

Z materiałów zamieszczanych w mediach społecznościowych wynika, że 26-letni zawodnik swoje urodziny świętował właśnie na jachcie, wcielając się przy okazji w rolę DJ-a podczas imprez w Saint-Tropez. Piłkarz stanął za profesjonalną konsoletą, miksując popularne utwory i rozgrzewając towarzystwo do wspólnej zabawy. Na pokładzie znaleźli się nie tylko członkowie rodziny, w tym ojciec Alf-Inge Haaland, ale także norwescy znajomi z boiska, z Erikiem Botheimem na czele. Ukochana zawodnika regularnie dzieli się w sieci urokliwymi kadrami z tego wyjazdu.

Dla gracza Manchesteru City ten ekskluzywny urlop stanowi doskonałą okazję do całkowitego zresetowania głowy przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Sympatycy angielskiego klubu głęboko wierzą, że rosły napastnik zregeneruje siły po mistrzostwach świata i wróci na murawę w pełni gotowy do sportowej rywalizacji.

Zdjęcia z urlopu: Erling Haaland i Isabel na Lazurowym Wybrzeżu