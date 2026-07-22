Mecz Górnika Zabrze z Koroną Kielce w Ekstraklasie przełożony. Kiedy odbędzie się spotkanie?

Dlaczego ligowe spotkanie zostało ostatecznie przełożone?

Departament Logistyki Rozgrywek podjął decyzję o anulowaniu pierwotnego terminu meczu, który miał odbyć się pomiędzy drugą a trzecią rundą kwalifikacji. W trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów piłkarze ze Śląska mogą zagrać ze zwycięzcą pary Sturm/Hearts. Jeśli zespół trafi do kwalifikacji Ligi Europy, jego rywalem będzie lepszy z duetu Twente/Ferencvaros. Nowa data ligowego starcia z Koroną Kielce zostanie ustalona po rozstrzygnięciach na europejskich boiskach.

Drużyna ze Śląska rywalizuje obecnie o awans do elitarnych rozgrywek kontynentalnych. We wtorek polski klub przegrał w Stambule pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, ulegając miejscowemu Fenerbahce 0:1. Ze względu na duże natężenie spotkań i konieczność dalekich wyjazdów, zarząd klubu postanowił skorzystać z regulaminowego prawa do odpoczynku. Władze ligi zaakceptowały prośbę zabrzan, dbając o ich szanse w pucharach.

"- Górnik złożył wniosek o przełożenie spotkania po meczu w Stambule oraz po wynikach losowania 3. rundy europejskich pucharów. Nowy termin zostanie wyznaczony po zakończeniu eliminacji, natomiast jeśli jednak Górnik nie awansuje do Ligi Europy, zaległe spotkanie zostanie rozegrane jeszcze we wrześniu - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA."

"– Zmiany terminarza w trakcie eliminacji do europejskich pucharów są standardową praktyką. Możemy przypuszczać, że nie jest to ostatni mecz, który zostanie przełożony. Wiele będzie zależało od wyników kolejnych spotkań, losowań oraz decyzji UEFA. Europejska federacja zastrzega sobie bowiem możliwość zmiany terminu jednego z meczów, jeśli w tej samej aglomeracji miałyby się odbyć dwa spotkania tego samego dnia – dodał Stefański."

Jakie zasady pucharowe obowiązują w Ekstraklasie?

Zgodnie z regulaminem obowiązującym w sezonie 2025/26, drużyny reprezentujące kraj na arenie międzynarodowej posiadają specjalne przywileje. Przedstawiciele polskiej ligi występujący w europejskich pucharach mają prawo do przełożenia łącznie dwóch spotkań na krajowym podwórku. Z tej opcji można skorzystać w celu odpowiedniego przygotowania się do kluczowych starć z zagranicznymi rywalami. Taka praktyka stosowana jest również w wielu innych ligach europejskich.

Krajowe przepisy pozwalają na przesunięcie jednego meczu ligowego w trakcie trwania rund kwalifikacyjnych od pierwszej do trzeciej. Dodatkowo kluby mogą wnioskować o zmianę terminu jeszcze jednego spotkania, które przypada w przerwie między decydującymi pojedynkami o awans. Tego rodzaju regulacje wprowadzono z myślą o wsparciu rodzimych zespołów w zmaganiach o poprawę współczynnika UEFA dla polskiej federacji. Ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii organów zarządzających rozgrywkami.