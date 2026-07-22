93-letnia Joan Collins zachwyca w Saint-Tropez. Młodszy mąż i świetna forma

Joan Collins zachwyca formą w wieku 93 lat. Aż pięciu mężów

Joan Collins to niezaprzeczalna ikona kina oraz telewizji, która zyskała ogromną sławę jako niezapomniana Alexis Carrington Colby w popularnym serialu „Dynastia”. Jej prywatne perypetie mogłyby stanowić gotowy scenariusz filmowy, podobnie jak losy jej ekranowej postaci. Gwiazda stawała na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie. Jej mężami byli kolejno Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass i Peter Holm. W 2002 roku poślubiła producenta filmowego Percy'ego Gibsona. Ten związek przetrwał próbę czasu, a para świętowała w lutym 24. rocznicę zawarcia małżeństwa.

Różnica wieku między Joan Collins a jej obecnym mężem wynosi 32 lata, jednak małżonkowie pokazują, że nie ma to większego znaczenia. Słynna aktorka, mając u boku młodszego o kilkadziesiąt lat partnera, wygląda rewelacyjnie. W maju gwiazda „Dynastii” skończyła 93 lata, ale nie zamierza rezygnować z aktywnego życia. Chętnie podróżuje, spotyka się z rodziną i znajomymi, a także aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, dzieląc się relacjami z wyjazdów.

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Wakacje Joan Collins we Francji. Gwiazda „Dynastii” w Saint-Tropez

Mimo upływu lat słynna aktorka nadal pojawia się na rozmaitych wydarzeniach branżowych, gdzie chętnie pozuje na czerwonym dywanie. Niedawno brylowała na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie jej oryginalna biała suknia przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Po jakimś czasie ponownie odwiedziła Francję, tym razem wybierając się na urlop w towarzystwie bliskich oraz przyjaciół.

Ten lipiec jest jednym z najgorętszych miesięcy w historii Saint-Tropez, ale mimo to świetnie się bawiliśmy!

Aktorka opublikowała na Instagramie obszerną relację z francuskich wakacji. Na zamieszczonych zdjęciach można zobaczyć ją relaksującą się w basenie, a także cieszącą się czasem spędzanym z rodziną. Taki styl życia z pewnością budzi podziw wśród jej fanów, którzy chętnie komentują posty gwiazdy.

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