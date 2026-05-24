Iga Lis pokazała czułe kadry z Taco Hemingwayem. To rzadki widok

Taco Hemingway przyciąga tysiące fanów na swoje koncerty

Filip Tadeusz Szcześniak (35 l.), szerzej znany jako Taco Hemingway, od lat znajduje się w czołówce rodzimej sceny muzycznej. Rozpoznawalność przyniósł mu wydany w 2014 roku album „Trójkąt warszawski”. Z każdą kolejną płytą popularność artysty rosła w ogromnym tempie. Obecnie wejściówki na jego występy znikają w mgnieniu oka. W końcówce minionego roku artysta zafundował słuchaczom niespodziankę w postaci albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”, który stanowi wielowątkowe słuchowisko fabularne.

Sonda Myślisz, że Iga i Taco będą kiedyś małżeństwem? Sądzę, że tak i życzę im tego! Możliwe, ale na pewno nie teraz Raczej nie

Z początkiem maja Taco Hemingway wyruszył w trasę „2026 †††OUR”, którą jeszcze przed startem okrzyknięto jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku w kraju. Raper zaprezentował się już dwukrotnie przed publicznością we Wrocławiu i Gdańsku, a w ostatni piątek oraz sobotę zagrał na warszawskim PGE Narodowym. W nadchodzący weekend wystąpi w Krakowie.

Wydarzenie z udziałem Taco Hemingwaya w stolicy zgromadziło na trybunach gigantyczną publiczność. Reakcje po widowisku są niezwykle pozytywne. Raper odnotował kolejny potężny sukces w karierze. Radości z jego dokonań nie kryje życiowa partnerka. Od siedmiu lat serce muzyka bije dla młodszej o dekadę Igi Lis (25 l.).

Zobacz również: Iga Lis z wielkim wyróżnieniem w USA. Film córki Kingi Rusin powalczy na amerykańskim festiwalu

Córka Kingi Rusin w ramionach Taco Hemingwaya. Rzadki widok na Instagramie

Pierwsze plotki o ich bliższej relacji zaczęły krążyć wiosną 2018 roku, tuż przed osiągnięciem pełnoletności przez córkę Kingi Rusin (55 l.). Para oficjalnie potwierdziła swój związek na początku 2019 roku, co wywołało sporo emocji w mediach. Głównym powodem była różnica wieku między zakochanymi. Iga niedługo wcześniej obchodziła osiemnaste urodziny, podczas gdy Taco zbliżał się do trzydziestki.

Zakochani zupełnie ignorowali nieprzychylne komentarze. Od samego początku bardzo dyskretnie podchodzili do swojego uczucia i robią to do dzisiaj. Uchodzą za jedną z najbardziej tajemniczych par w polskim show-biznesie. Konsekwentnie omijają ścianki, nie bywają na branżowych bankietach i unikają rozmów z dziennikarzami. Właśnie dlatego najnowszy post Igi Lis okazał się dla internautów sporym zaskoczeniem.

W sobotni wieczór młoda reżyserka udostępniła na Instagramie ujęcia ze swoim wybrankiem. Fotografie wykonano prosto zza kulis jego występów na stadionie w Warszawie. Na jednym z czarno-białych kadrów widać, jak para czule się obejmuje. Publikacja błyskawicznie spotkała się z lawiną zachwytów ze strony fanów.

Prawdopodobnie na następne wspólne zdjęcie przyjdzie nam poczekać do końca roku. Iga Lis ma w zwyczaju podsumowywać mijające dwanaście miesięcy fotografią u boku Taco Hemingwaya, po czym znów na długi czas chowają się w cieniu.

Zobacz również: Gwiazdy błyszczały na gali zamknięcia w Cannes. Na czerwonym dywanie Małgorzata Bela skradła show

24