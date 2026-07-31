Kobieta-bocian i Maria Skłodowska-Curie? Nietypowe stroje narodowe na Miss Supranational 2026 zaskoczyły

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-31 20:52

Trwa Festiwal Piękna 2026 w Nowym Sączu, który otworzył konkurs Miss Surpranational 2026. Spośród blisko 70 kandydatek tylko jedna może sięgnąć po prestiżową koronę, ale nim zapadnie ta decyzja - reprezentantki rozmaitych kultur świata pokazały się jury i widowni w strojach narodowych. Oto te, które wzbudziły największe poruszenie!

Miss Surpranational 2026. Stroje narodowe pełne zaskoczeń

Festiwal Piękna w Nowym Sączu ponownie wyłoni najpiękniejszą kobietę w stawce konkursu Miss Surpranational. Po otwarciu wieczoru, którego prowadzącymi zostali Ida Nowakowska i były Mister Surpanational - Fezile Mkhize, mogliśmy obejrzeć jeden z najbardziej charakterystycznych elementów wszelkiego rodzaju konkursów piękności. Chodzi o pokaz strojów narodowych.

Kwiaty, zwierzęta i inne oryginalne kreacje

Pokaz strojów narodowych podczas gali Miss Surpanational to znakomita okazja, by przedstawić światu swoją lokalną tożsamość - modę, przyrodę, historię czy kulturę. Co roku pojawiają się rozmaite pomysły na skradnięcie całego show strojem, który nie tylko dobrze odda symbolikę kraju, ale i zostanie trwale zapamiętany. Od elegancji i klasyków po ekscentryczne propozycje - w tym roku nie brakowało zaskoczeń.

W wielu przypadkach pojawiły się elementy natury - kwiaty czy... ptactwo. Reprezentantka Łotwy umieściła w swojej kreacji bociana, ale były też inne ptaki, a nawet lew i słonie. Spore zainteresowanie wśród Polaków wzbudziła tymczasem Francuzka... Wyszła na scenę w długiej sukni w alchemicznym klimacie, potrząsając przed kamerami chemicznym naczyniem. Trudno nie skojarzyć tego pokazu z Marią Skłodowską-Curie! Fotki w naszej galerii poniżej.

Miss Indii w ozdobnym stroju narodowym. Na miniaturach bocian i Miss Francji. O Miss Supranational przeczytasz w Eska.
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Po wyborze Miss Supranational 2026 nadejdzie czas wyboru tegorocznej Miss Polski. Zdobywczyni tego tytułu przez kolejny rok będzie m.in. reprezentować nasz kraj na różnych międzynarodowych widowiskach. Transmisja w niedzielę, 2 sierpnia, o 19:55 w Polsacie. Wystąpią m.in. Cleo, Antek Smykiewicz, Tatiana Okupnik i Agata Buczkowska. Z kolei 9 sierpnia o 19:55 widzowie będą mogli obejrzeć galę Mister Supranational 2026.

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