Gwiazdy błyszczały na gali zamknięcia w Cannes. Na czerwonym dywanie bela skradła show

Aleksandra Kalita
2026-05-24 10:38

Finał 79. Festiwalu Filmowego w Cannes przyniósł polskim twórcom ogromne powody do radości. Zanim jednak rozdano prestiżowe statuetki, gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie. Błyszcząca Eva Longoria przyciągała wzrok, ale to Małgorzata Bela udowodniła, że prawdziwa elegancja nie potrzebuje przepychu.

Cannes: Paweł Pawlikowski nagrodzony Złotą Palmą za reżyserię

Finał 79. Festiwalu Filmowego w Cannes przeszedł do historii. Przez czternaście dni francuskie miasteczko gościło najważniejsze nazwiska światowej kinematografii. Wydarzenie obfitowało w mocne polskie akcenty. O statuetki rywalizowały między innymi „Historie równoległe”, których współproducentami byli 31-letni Maciej Musiał oraz nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz, a także krótkometrażowy obraz „Spiritus Sanctus” wyreżyserowany przez 30-letniego Michała Toczka. Na Lazurowym Wybrzeżu pojawił się również 38-letni Jakub Gierszał, wspierający promocję chilijskiego tytułu „The Meltdown”.

W prestiżowym wyścigu o Złotą Palmę wziął udział najnowszy film „Ojczyzna” w reżyserii 68-letniego Pawła Pawlikowskiego. Festiwalowa widownia zobaczyła produkcję 14 maja, nagradzając ją po seansie sześciominutową owacją. Entuzjastyczne przyjęcie utwierdziło krytyków w przekonaniu o nadchodzącym sukcesie Polaka. Ich przewidywania sprawdziły się podczas sobotniej gali zamknięcia, kiedy to Pawlikowski odebrał swoją drugą w karierze Złotą Palmę za najlepszą reżyserię. Poprzednią taką nagrodę przyniósł mu w 2018 roku głośny obraz „Zimna wojna”.

Plejada gwiazd na ceremonii zamknięcia w Cannes

Podczas francuskiego święta kina utytułowanemu reżyserowi towarzyszyła żona, 48-letnia Małgorzata Bela. Para, która wzięła ślub w 2017 roku, zazwyczaj unika blasku fleszy, jednak tym razem zrobiła wyjątek, nie odpuszczając tak ważnego wydarzenia. Małżonkowie wzbudzili ogromne zainteresowanie fotoreporterów zebranych wokół czerwonego dywanu. Paweł Pawlikowski zaprezentował się w klasycznym, niezwykle eleganckim czarnym garniturze, natomiast słynna modelka po raz kolejny udowodniła swoje wyczucie stylu, stawiając na nieszablonowy zestaw: czarne spodnie oraz ekstrawagancką, białą kamizelkę.

Większość osobistości ze świata show-biznesu chętnie nawiązywała swoimi kreacjami do Złotej Ery Hollywood. 51-letnia Eva Longoria przyciągała wzrok połyskującą, w całości pokrytą cekinami suknią. Aktorka i producentka wyeksponowała dekolt klasycznym gorsetem, a wysokie rozcięcie odsłaniało jej zgrabne nogi. Na odważny błysk zdecydowała się również 70-letnia Geena Davis. Z kolei 52-letnia Penelope Cruz postawiła na ponadczasowy hollywoodzki szyk w czarno-białym, eleganckim wydaniu. Festiwalowa publiczność mogła podziwiać dziesiątki zjawiskowych strojów, które na długo zapadną w pamięć, o czym można się przekonać, przeglądając galerie z wydarzenia.

