Gwiazdy błyszczały na gali zamknięcia w Cannes. Na czerwonym dywanie bela skradła show

Cannes: Paweł Pawlikowski nagrodzony Złotą Palmą za reżyserię

Finał 79. Festiwalu Filmowego w Cannes przeszedł do historii. Przez czternaście dni francuskie miasteczko gościło najważniejsze nazwiska światowej kinematografii. Wydarzenie obfitowało w mocne polskie akcenty. O statuetki rywalizowały między innymi „Historie równoległe”, których współproducentami byli 31-letni Maciej Musiał oraz nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz, a także krótkometrażowy obraz „Spiritus Sanctus” wyreżyserowany przez 30-letniego Michała Toczka. Na Lazurowym Wybrzeżu pojawił się również 38-letni Jakub Gierszał, wspierający promocję chilijskiego tytułu „The Meltdown”.

W prestiżowym wyścigu o Złotą Palmę wziął udział najnowszy film „Ojczyzna” w reżyserii 68-letniego Pawła Pawlikowskiego. Festiwalowa widownia zobaczyła produkcję 14 maja, nagradzając ją po seansie sześciominutową owacją. Entuzjastyczne przyjęcie utwierdziło krytyków w przekonaniu o nadchodzącym sukcesie Polaka. Ich przewidywania sprawdziły się podczas sobotniej gali zamknięcia, kiedy to Pawlikowski odebrał swoją drugą w karierze Złotą Palmę za najlepszą reżyserię. Poprzednią taką nagrodę przyniósł mu w 2018 roku głośny obraz „Zimna wojna”.

Plejada gwiazd na ceremonii zamknięcia w Cannes

Podczas francuskiego święta kina utytułowanemu reżyserowi towarzyszyła żona, 48-letnia Małgorzata Bela. Para, która wzięła ślub w 2017 roku, zazwyczaj unika blasku fleszy, jednak tym razem zrobiła wyjątek, nie odpuszczając tak ważnego wydarzenia. Małżonkowie wzbudzili ogromne zainteresowanie fotoreporterów zebranych wokół czerwonego dywanu. Paweł Pawlikowski zaprezentował się w klasycznym, niezwykle eleganckim czarnym garniturze, natomiast słynna modelka po raz kolejny udowodniła swoje wyczucie stylu, stawiając na nieszablonowy zestaw: czarne spodnie oraz ekstrawagancką, białą kamizelkę.

Większość osobistości ze świata show-biznesu chętnie nawiązywała swoimi kreacjami do Złotej Ery Hollywood. 51-letnia Eva Longoria przyciągała wzrok połyskującą, w całości pokrytą cekinami suknią. Aktorka i producentka wyeksponowała dekolt klasycznym gorsetem, a wysokie rozcięcie odsłaniało jej zgrabne nogi. Na odważny błysk zdecydowała się również 70-letnia Geena Davis. Z kolei 52-letnia Penelope Cruz postawiła na ponadczasowy hollywoodzki szyk w czarno-białym, eleganckim wydaniu. Festiwalowa publiczność mogła podziwiać dziesiątki zjawiskowych strojów, które na długo zapadną w pamięć, o czym można się przekonać, przeglądając galerie z wydarzenia.

