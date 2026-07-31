Wyszła za mąż i nagrała piosenkę dla ukochanego. Daria Syta-Grobelna z "Tańca z Gwiazdami" zaskoczyła muzycznym debiutem

Od lat kojarzona z niezapomnianymi choreografiami, Daria Syta-Grobelna wyrobiła sobie pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych tancerek w Polsce. Widzowie programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przez kilka sezonów podziwiali jej umiejętności, nie zdając sobie sprawy z tego, że uzdolniona mistrzyni taneczna ma też inną pasję. Ostatnio podzieliła się efektami pracy nad wzruszającą, bardzo osobistą piosenką.

Daria Syta wzięła niedawno ślub. Jej mężem został siatkarz

Zakochani powiedzieli sobie "tak" podczas wzruszającej ceremonii 4 czerwca. Daria Syta, znana doskonale widzom "Tańca z Gwiazdami", nie chciała wcześniej zdradzać mediom szczegółów ślubu, ale zapowiedziała huczną zabawę. Faktycznie, na weselu bawiły się nie tylko najbliższe nowożeńcom osoby, ale także twarze znane z telewizji.

Za kogo wyszła uzdolniona tancerka? Jej wybrankiem został 32-letni siatkarz Igor Grobelny. Para poznała się w 2024 roku i już rok później była zaręczona, co oznacza, że tancerka i sportowiec nie chcieli zwlekać z formalnościami, szybko organizując ślub wraz z weselem na 170 gości.

Śpiewająca tancerka? Mistrzyni z "Tańca z Gwiazdami" zaskoczyła fanów piosenką

Nie minęło jeszcze wiele czasu od zjawiskowego ślubu, a Daria Syta-Grobelna już wraca do pracy nad "Tańcem z Gwiazdami". Wiemy bowiem, że tancerka ponownie zasili ekipę programu i będzie walczyć o Kryształową Kulę z jednym z celebryckich uczestników. To jednak nie wszystko! Jak się okazuje, Daria skrywała też przed wieloma z nas całkiem inną pasję - muzykę. Na ostatni dzień lipca niespodziewanie zapowiedziała premierę piosenki, którą stworzyła dla męża.

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Daria Syta - premiera "Dla Ciebie"

Utwór nosi tytuł "Dla Ciebie" i jak już wskazuje sam tytuł, jest wyznaniem miłości do męża. Jak przekazała sama Daria Syta, piosenka prosto z serca będzie kolejną pamiątką czasu, do którego wraz z ukochanym Igorem będą wracać wspomnieniami do końca życia. Nic więc dziwnego, że teledysk powstał właśnie w dniu ślubu.

"'Dla Ciebie' to najbardziej osobista piosenka, jaką do tej pory stworzyłam. Powstała z myślą o miłości mojego życia – moim mężu. To historia o tym, że nawet gdy życie przynosi niepewność, strach i trudniejsze chwile, obok właściwej osoby wszystko staje się odrobinę łatwiejsze. [...] Ta piosenka ma dla mnie wyjątkowe znaczenie również dlatego, że jej teledysk powstał z nagrań z najważniejszego dnia w naszym dotychczasowym życiu – naszego ślubu. To prawdziwe emocje, prawdziwe wspomnienia i chwile, do których będziemy wracać przez całe życie" - czytamy w opisie klipu.