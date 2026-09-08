Gwiazdy zaszalały z modą! Książkiewicz w gorsecie, Socha z trenem, a Bohosiewicz... zapomniała spodni?

Plebiscyt ELLE Style Awards. Ikony mody i kultury wśród polskich laureatów

We wtorkowy wieczór celebryci tłumnie zjawili się na uroczystej gali ELLE Style Awards. Są to prestiżowe wyróżnienia przyznawane twórcom, markom i osobowościom, które wywierają ogromny wpływ na kulturę, styl oraz szeroko pojętą branżę modową. Warto wspomnieć, że sam pomysł na ten plebiscyt narodził się w Wielkiej Brytanii, a jego pierwsza edycja miała tam miejsce w 1997 roku.

Z biegiem lat kolejne kraje decydowały się na organizację własnych edycji tego wyjątkowego wydarzenia. W Polsce nagrody ELLE Style Awards wręczane są od 2012 roku. Statuetki trafiają w ręce projektantów, ikon stylu, modelek i modeli, a także marek, fotografów czy twórców, którzy odnoszą międzynarodowe sukcesy. Do grona polskich laureatów należą m.in. Magdalena Cielecka, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Sokołowska, Magda Butrym, Joanna Kulig oraz Jakub Józef Orliński.

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Plejada gwiazd na gali Elle Style Awards. Ekstrawaganckie kreacje na ściance

Nagrody ELLE Style Awards nieodłącznie kojarzą się ze światem mody, dlatego też gala jest doskonałą okazją dla znanych osobistości, aby pochwalić się swoim nietuzinkowym wyczuciem stylu. W tym roku przed obiektywami fotoreporterów zaprezentowali się m.in. Weronika Książkiewicz, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Małgorzata Socha, Maja Bohosiewicz, Magdalena Pieczonka, Lara Gessler z mężem, Aleksandra Adamska, Dorota Goldpoint, Paulina Gałązka, Robert Kupisz, Anna Maria Sieklucka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński.

Większość znanych twarzy postanowiła wykorzystać ten moment, by przykuć uwagę swoimi oryginalnymi stylizacjami. Mimo że na czerwonym dywanie królował kolor czarny, trudno było mówić o jakiejkolwiek monotonii. Małgorzata Socha zaprezentowała się w stroju, który sprawiał wrażenie połączenia dwóch odrębnych stylizacji – eleganckich spodni z górą od ślubnej, koronkowej sukni zwieńczonej trenem.

Z kolei Maja Bohosiewicz postawiła na śliwkowy płaszcz, pod którym... zabrakło innych elementów garderoby. Niektóre panie, takie jak Joanna Racewicz, Weronika Książkiewicz czy Julia „Maffashion” Kuczyńska, zdecydowały się na wyeksponowanie figury w ciasnych gorsetach.

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii, w której znajdziecie mnóstwo równie intrygujących stylizacji.

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