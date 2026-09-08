Zarząd PKOl ma nową datę obrad. Finanse wystarczą do końca września

Budżet PKOl zabezpieczony do końca września

Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zdecydowało, że obrady zarządu PKOl odbędą się 14 września o godzinie 13:00. Informację tę przekazała rzeczniczka komitetu Katarzyna Kochaniak-Roman. Wiceprezes Adam Korol poinformował po spotkaniu, że PKOl posiada zabezpieczone środki finansowe wyłącznie do końca września. Mimo to reprezentacja bez przeszkód pojedzie na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie do Dakaru w Senegalu.

Wtorkowemu posiedzeniu przewodniczył wiceprezes Mieczysław Nowicki, działający w oparciu o pełnomocnictwo Radosława Piesiewicza. Było to pierwsze spotkanie władz komitetu od czasu zatrzymania i tymczasowego aresztowania prezesa PKOl. Zwyczajowo zarząd wyznaczano w ciągu dwóch tygodni, jednak wyjątkowa sytuacja skłoniła członków prezydium do domagania się pilnego zwołania obrad.

- Dobra wiadomość jest taka, że wyjazd reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie do Dakaru jest niezagrożony - powiedział.

Kto przejmie władzę po aresztowanym prezesie?

Prezydium rekomendowało zarządowi, by kadencja obecnego prezesa, kończąca się wiosną 2027 roku, została dokończona przez jednego z wiceprezesów, wyłonionego zgodnie z art. 21 statutu. Zmiany we władzach są konieczne z powodu sytuacji prezesa Piesiewicza. Wiceprezes Korol dodał, że dyskusje wewnątrz prezydium były potrzebne dla poprawy wizerunku organizacji, choć największym zaskoczeniem okazał się rzeczywisty stan finansów PKOl.

Przedstawiciele środowiska sportowego, m.in. Krzysztof Wiłkomirski, wskazują na potrzebę transparentności w zarządzaniu środkami komitetu. Zdaniem Wiłkomirskiego, nowa sytuacja wymusza też gruntowną rewizję obowiązującego statutu. Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zondacrypto. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym aresztowaniu po przedstawieniu zarzutów m.in. o płatną protekcję.