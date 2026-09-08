Tragedia podczas kręcenia filmu. Nie żyje ceniona reżyserka i aktorka

Nie żyje Georgina Lightning, uznana kanadyjska artystka

W wieku 63 lat odeszła Georgina Lightning, znana aktorka i reżyserka. Należała do najbardziej cenionych twórczyń w Kanadzie. Jako pierwsza reżyserka rdzennego pochodzenia zyskała uznanie na świecie, a wywodząc się ze społeczności Samson Cree Nation, często poruszała w swoich dziełach tematykę historii Pierwszych Narodów.

O śmierci artystki poinformowała jej córka, Crystle Lightning, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych.

Jestem zdruzgotana pod każdym możliwym względem. Straciłam matkę, babcię moich synów, moją matriarchinię, wzór do naśladowania i powierniczkę. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć. Jestem załamana - napisała w poruszającym wpisie aktorka.

Tragedia na planie dokumentu. Georgina Lightning zginęła pod kopytami konia

W ostatnim czasie Georgina Lightning zajmowała się produkcją nowego filmu dokumentalnego. W sobotę, 5 września, kręciła ujęcia na torze Enoch Park Race Track w pobliżu Edmonton, zbierając materiały do obrazu o Indian Relay, czyli tradycyjnych wyścigach konnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez kanadyjską policję, w momencie tragedii reżyserka przebywała w strefie przeznaczonej dla mediów. Nagle jeden z koni zjechał z trasy i uderzył w artystkę, a mimo szybkiej interwencji medyków na miejscu zdarzenia nie udało się jej uratować.

Michelle Thrush, z którą Lightning współpracowała od lat, podkreśliła, że ten projekt miał dla zmarłej ogromne znaczenie. „Chciała opowiedzieć o duchu konia i leczniczej mocy, jaką przynosi ludziom” – wspominała, a rodzina reżyserki liczy na to, że jej ostatni dokument zostanie dokończony.

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