Liga Mistrzów. Wygrana Aston Villi mimo braku polskiego obrońcy

Zwycięstwo Villi po trudnym początku sezonu

Aston Villa, obrońca trofeum Ligi Europy, przeszła latem znaczną przebudowę kadry, co przełożyło się na słaby start w Premier League. W trzech dotychczasowych ligowych meczach zespół Unaia Emery'ego zdobył tylko jeden punkt, nie strzelając żadnej bramki. Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów przyniósł jednak przełamanie i cenne wyjazdowe zwycięstwo w Belgii.

Angielski zespół szybko objął prowadzenie dzięki bramce Johna McGinna w 11. minucie. Gospodarze wyrównali w 19. minucie za sprawą Hugo Vetlesena, ale krótko po tym na listę strzelców wpisał się Emiliano Buendia (22. minuta). Jeszcze przed przerwą, w 43. minucie, prowadzenie Aston Villi podwyższył Nicolas Jackson. Club Brugge odpowiedziało w 61. minucie z rzutu karnego, a strzelcem gola był Nicolo Tresoldi, zmuszając gości do obrony wyniku do końcowego gwizdka.

Co z kontuzją Matty'ego Casha?

W kadrze meczowej Aston Villi na spotkanie w Belgii zabrakło reprezentanta Polski, Matty'ego Casha. Według doniesień lokalnych mediów, zawodnik pozostał w Anglii w celu leczenia urazu mięśniowego. Obecnie nie ma potwierdzonych informacji dotyczących jego występu w nadchodzącym sobotnim spotkaniu ligowym przeciwko Nottingham Forest.

W innym wtorkowym meczu, inaugurującym fazę zasadniczą tegorocznej Ligi Mistrzów, AEK Ateny pokonał na własnym stadionie debiutujący w tych rozgrywkach LASK Linz 1:0. Jedyną bramkę spotkania zdobył w 21. minucie z rzutu wolnego Razvan Marin. Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów przewiduje kolejne spotkania we wtorek, środę i czwartek.