Monika Olejnik podbiła Wenecję. W drogich perłach wybrała się na słynny festiwal

Monika Olejnik uwielbia festiwale filmowe

Dziennikarka prowadząca program "Kropka nad i" wielokrotnie relacjonowała swoje pobyty na festiwalach filmowych. Jako pasjonatka kina Monika Olejnik niedawno stawiła się na czerwonym dywanie w Cannes, gdzie brylowała wśród gwiazd aktorstwa czy reżyserii. Tym razem nie mogło jej zabraknąć na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie wybrała się z partnerem.

Dziennikarka ruszyła do Wenecji. Tak się wystroiła

Monika Olejnik zrelacjonowała swój pobyt nad Adriatykiem w mediach społecznościowych. Dziennikarka nie spędziła jednak całego czasu na festiwalu. Znalazła wolne chwile na spacery po kultowym mieście oraz popłynięcie po weneckich wodach o zachodzie słońca.

Uwagę zwróciły jednak jej kreacje - jak zwykle eleganckie, ale jednocześnie i ekstrawaganckie. Szczególnie internauci przyjrzeli się perłom!

- Specjalnie dla Was otwieram drzwi do świata kultury, nauki, sportu i talentu. Zapraszam na premierowe spotkanie ze wspaniałymi artystkami Kasią Lins i Marianną Stuhr. Wkrótce więcej na ten temat - zapowiedziała w ostatniej instagramowej relacji z Wenecji.

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Hobby Moniki Olejnik. Zachęca do sportu

Czym Monika Olejnik interesuje się poza światem polityki i filmami? W niedawnej rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że bardzo ważna jest dla niej sztuka, a odpoczynek dają jej także książki. Przede wszystkim stawia na sport, który pomógł jej w walce o powrót do zdrowia.

- Odpoczywam, kiedy czytam książki. Polecam je na Instagramie, zapraszam do mojego cyklu "Książki Moniki". Bardzo dużo czytam. Chodzę do teatru, na wystawy, jeżdżę na nie. W Paryżu byłam na genialnej wystawie Davida Hockneya, nawet dwa razy. W Polsce również odwiedzam galerie i muzea. To jest mój sposób na odpoczynek. No i przede wszystkim sport. Biegam, ćwiczę z przyjaciółkami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważną częścią mojego życia - powiedziała.

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