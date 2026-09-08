Monika Olejnik podbiła Wenecję. W drogich perłach wybrała się na słynny festiwal

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Monika Olejnik uwielbia festiwale filmowe
Dziennikarka prowadząca program "Kropka nad i" wielokrotnie relacjonowała swoje pobyty na festiwalach filmowych. Jako pasjonatka kina Monika Olejnik niedawno stawiła się na czerwonym dywanie w Cannes, gdzie brylowała wśród gwiazd aktorstwa czy reżyserii. Tym razem nie mogło jej zabraknąć na 83. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie wybrała się z partnerem.
Dziennikarka ruszyła do Wenecji. Tak się wystroiła
Monika Olejnik zrelacjonowała swój pobyt nad Adriatykiem w mediach społecznościowych. Dziennikarka nie spędziła jednak całego czasu na festiwalu. Znalazła wolne chwile na spacery po kultowym mieście oraz popłynięcie po weneckich wodach o zachodzie słońca.
Uwagę zwróciły jednak jej kreacje - jak zwykle eleganckie, ale jednocześnie i ekstrawaganckie. Szczególnie internauci przyjrzeli się perłom!
- Specjalnie dla Was otwieram drzwi do świata kultury, nauki, sportu i talentu. Zapraszam na premierowe spotkanie ze wspaniałymi artystkami Kasią Lins i Marianną Stuhr. Wkrótce więcej na ten temat - zapowiedziała w ostatniej instagramowej relacji z Wenecji.
Hobby Moniki Olejnik. Zachęca do sportu
Czym Monika Olejnik interesuje się poza światem polityki i filmami? W niedawnej rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że bardzo ważna jest dla niej sztuka, a odpoczynek dają jej także książki. Przede wszystkim stawia na sport, który pomógł jej w walce o powrót do zdrowia.
- Odpoczywam, kiedy czytam książki. Polecam je na Instagramie, zapraszam do mojego cyklu "Książki Moniki". Bardzo dużo czytam. Chodzę do teatru, na wystawy, jeżdżę na nie. W Paryżu byłam na genialnej wystawie Davida Hockneya, nawet dwa razy. W Polsce również odwiedzam galerie i muzea. To jest mój sposób na odpoczynek. No i przede wszystkim sport. Biegam, ćwiczę z przyjaciółkami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważną częścią mojego życia - powiedziała.