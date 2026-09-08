Joanna Moro w skąpym bikini pręży ciało na włoskich wakacjach. Trudno uwierzyć, że rodziła trzy razy

Aktorka, która wywodzi się z polskiej rodziny z Wilna, po raz pierwszy pojawiła się na ekranach dwadzieścia lat temu. Prawdziwy rozgłos zyskała jednak dzięki głównej roli w serialu o Annie German. Od tego momentu Joanna Moro regularnie pojawia się w znanych serialach i telewizyjnych formatach rozrywkowych. Prywatnie 41-letnia aktorka bardzo dba o swoją sylwetkę i kondycję fizyczną.

Joanna Moro zachwyca sylwetką. Za aktorką trzy porody

Joanna Moro nie ma problemu z pokazywaniem się w strojach kąpielowych. Na swoich profilach społecznościowych często dzieli się sposobami na spędzanie wolnego czasu. Joanna Moro jest wielką miłośniczką morsowania i chętnie korzysta z uroków lodowatych kąpieli. Gwiazda pokazała także nagranie, na którym szusuje na nartach ubrana jedynie w kostium kąpielowy. Obserwatorzy aktorki nie mogą wyjść z podziwu dla jej figury. Zaznaczają, że absolutnie nie widać po niej, że ma za sobą trzy porody. Gwiazda jest mamą dwóch synów i córki.

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Joanna Moro wypoczywa we Włoszech. Zdjęcia w bikini robią wrażenie

Gwiazda podzieliła się z fanami nową porcją wakacyjnych kadrów. Joanna Moro zaprezentowała się w eleganckim, dwuczęściowym bikini. Stylizację uzupełniła o niezbędne letnie dodatki: okulary przeciwsłoneczne oraz stylowy kapelusz. Fotografie udowadniają, że dbałość o formę przynosi doskonałe rezultaty. Uwagę zwraca niezwykle jędrna sylwetka aktorki, a w szczególności płaski, umięśniony brzuch.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy rewelacyjny wygląd to zasługa świetnych genów, regularnych lodowatych kąpieli czy też intensywnych ćwiczeń fizycznych. Niewątpliwie jednak Joanna Moro w doskonałym nastroju pożegnała lato, relaksując się we Włoszech i korzystając z uroków słońca. Zdjęcia z jej urlopu można obejrzeć w poniższej galerii.

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