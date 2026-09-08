Znamy wyniki oglądalności pierwszego odcinka nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Polsat ma ogromne powody do radości

Fenomen "Tańca z Gwiazdami". Dwie dekady na polskich ekranach

"Taniec z Gwiazdami" to absolutny fenomen polskiej telewizji i jedno z najchętniej oglądanych show rozrywkowych. W każdym sezonie na parkiecie pojawiają się znane twarze show-biznesu, co gwarantuje ponadmilionową publiczność. Format zadebiutował w naszym kraju 16 kwietnia 2005 roku. Przez 20 lat przechodził liczne transformacje, a do 2011 roku był jedną z najważniejszych pozycji w ramówce telewizji TVN.

W 2014 roku program zmienił barwy klubowe i trafił do Telewizji Polsat, przyjmując pełną nazwę "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W ubiegłym roku, na mocy decyzji Edwarda Miszczaka, show zniknęło na pewien czas z anteny. Przerwa okazała się strzałem w dziesiątkę – zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, wiosną 2024 roku stęsknieni widzowie wrócili przed telewizory w ogromnej liczbie, by wspierać swoich faworytów.

Program zyskał również odświeżoną formułę. Największe zmiany dotyczyły składu jurorskiego, z którego na swoim stanowisku pozostała jedynie Iwona Pavlović. W roli oceniających dołączyli do niej Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Strzałem w dziesiątkę okazał się też pomysł angażowania internetowych twórców. Młodzi influencerzy przyciągnęli przed ekrany nową grupę odbiorców, co drastycznie zwiększyło liczbę oddawanych głosów i pozwoliło gwiazdom sieci dominować w rywalizacji.

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Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" to hit Polsatu. Znamy oficjalne wyniki oglądalności premiery

Najnowsza, dziewiętnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wystartowała w niedzielę, 6 września. Opublikowane dane udowadniają, że format ani trochę nie stracił na popularności i wciąż jest potężnym magnesem na widzów. Polsat zaprezentował oficjalne wyniki oglądalności. Ze stacji płyną doskonałe wieści – pierwszy, jesienny odcinek zgromadził przed telewizorami prawie 1,6 miliona osób!

Program obronił ten tytuł, uzyskując 14,4 proc. udziałów w grupie 4+, co przełożyło się na blisko 1,6 miliona widzów i 12,8 proc. udziałów w grupie komercyjnej - chwali się Polsat.

Wraz z jesiennym sezonem nadeszły kolejne nowości. Po wiosennej edycji z programu odeszła Ewa Kasprzyk. Tuż przed premierą nowych odcinków, stacja ogłosiła jej zastępstwo – w jury zasiadła Julia Wieniawa. Dodatkowo, jesienna odsłona show będzie najdłuższą w historii. Widzowie zobaczą aż dwanaście odcinków tanecznej rywalizacji.

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Paulina Sykut-Jeżyna szczerze o Julii Wieniawie w tańcu z gwiazdami

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