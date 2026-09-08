MŚ U-20 kobiet w Polsce. Biało-czerwone pokonały Meksyk

Szybka wymiana ciosów

Mecz w Katowicach rozpoczął się niefortunnie dla polskiej reprezentacji. Już w 5. minucie Martyna Bartczak strzeliła gola samobójczego, lobując własną bramkarkę Julię Woźniak. Radość meksykańskich kibiców nie trwała jednak długo.

Cztery minuty później Oliwia Związek wykorzystała błąd w defensywie rywalek i doprowadziła do wyrównania. Reszta pierwszej połowy była wyrównana, choć Meksykanki miały więcej dogodnych okazji. Trzykrotnie groźnie atakowała Montserrat Saldivar, ale Woźniak skutecznie interweniowała.

Rzut karny decyduje

Początek drugiej połowy zdominował Meksyk, spychając Polki do obrony. W 53. minucie bliska zdobycia bramki była Michel Fong, której strzał przeszedł tuż obok słupka. Przełom nastąpił jednak w 76. minucie po kontrataku biało-czerwonych.

Po faulu Ashlee Mory na Weronice Araśniewicz sędzia Anahi Fernandez podyktowała rzut karny. Pewnym strzałem na wagę zwycięstwa popisała się kapitanka Zuzanna Witek. Mecz zgromadził na trybunach 2832 widzów, a Polki zapewniły sobie awans do 1/8 finału.