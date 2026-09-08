Radosław Piesiewicz traci stanowisko. Zarząd PKOl podjął ważną decyzję

Zatrzymanie i przedstawienie zarzutów Radosławowi Piesiewiczowi w związku z aferą Zondacrypto wywołało szeroką debatę na temat odpowiedniej reakcji Polskiego Komitetu Olimpijskiego na ten skandal. We wtorek odbyło się spotkanie prezydium zarządu, które w wydanym oświadczeniu przekazało, że najbliższe obrady zarządu PKOl zaplanowano na poniedziałek, 14 września. Będzie to pierwsze oficjalne zebranie tego gremium od czasu aresztowania dotychczasowego prezesa. Należy zakładać, że podczas tego spotkania szef komitetu zostanie formalnie pozbawiony swojej funkcji.

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"W dniu 8 września 2026 r. podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustalono termin posiedzenia Zarządu PKOl na najbliższy poniedziałek 14 września na godz. 13. Prezydium Zarządu PKOl rekomenduje Zarządowi przyjęcie wykładni art. 21 Statutu PKOl oraz dalsze kroki zależne od dokonanej wykładni, w tym w myśl tego przepisu ewentualne powierzenie pełnienia funkcji Prezesa jednemu z wiceprezesów PKOl do końca obecnej kadencji" - poinformował PKOl w komunikacie.

Przepisy zawarte w 21. artykule statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego precyzyjnie wskazują, że w sytuacji ustąpienia lub niemożności sprawowania urzędu przez prezesa, zarząd w formie uchwały powierza jego obowiązki wskazanemu zastępcy. Zgodnie z tymi regulacjami wyznaczony wiceprezes pełni tę funkcję aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, co jest równoznaczne z zakończeniem trwającej kadencji władz. Taka sytuacja jednoznacznie przesądza, że już 14 września Radosław Piesiewicz zostanie oficjalnie odsunięty od sterów w polskim sporcie.