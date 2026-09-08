Wilfredo Leon świętował urodziny w wyjątkowym gronie. Na imprezie pojawiła się cała reprezentacja Polski

Spis treści Urodzinowa impreza Wilfredo Leona

Reprezentacja Polski w siatkówce zameldowała się już w bułgarskiej Sofii, gdzie powalczy w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw Europy. Nasza kadra rozpocznie rywalizację w najbliższy czwartek, 10 września, a pierwszym przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie drużyna z Portugalii.

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W poniedziałek, w przerwie między przygotowaniami, siatkarze znaleźli chwilę na relaks i świętowanie. Choć Wilfredo Leon obchodził 33. urodziny już 31 lipca, to dopiero teraz zorganizował dla kolegów z kadry uroczystą kolację. Pochodzący z Kuby zawodnik pochwalił się na swoim profilu na Instagramie relacją z tej imprezy. Na opublikowanych zdjęciach i filmach widać, jak siatkarz zdmuchuje świeczkę z niewielkiego tortu. Uwagę zwraca również zabawne nagranie, na którym Leon tańczy w rytm piosenki, podczas gdy pozostali reprezentanci Polski głośno intonują znane hasło: „A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie!”.

„Wczoraj zabrałem kolegów na urodzinową kolację. A kto z nami nie wypije... Wczoraj w 100 procentach bezalkoholowo - jesteśmy profesjonalistami” - skomentował obrazki Wilfredo Leon.

Urodzinowa impreza Wilfredo Leona