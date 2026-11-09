Finał "Tańca z Gwiazdami" w nowym terminie. Produkcja Polsatu zabrała głos

Polsat odwołuje "Taniec z Gwiazdami" przez żałobę narodową

Widzowie nie zobaczyli zaplanowanego na niedzielę, 8 listopada, odcinka programu "Taniec z Gwiazdami". Władze stacji Polsat zdecydowały o wycofaniu rozrywkowego formatu z ramówki w reakcji na tragiczne zdarzenia w Krakowie i wprowadzenie żałoby narodowej przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i wprowadzoną z dniem 8 listopada żałobą narodową Telewizja Polsat wprowadza zmiany w ramówce. W najbliższą niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków "Tańca z Gwiazdami", "Hitstera" i "Awantury o kasę". Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Jednocześnie wyrażamy głęboki szacunek i uznanie dla odwagi oraz bohaterskiej postawy funkcjonariuszy Policji - poinformowano w mediach społecznościowych.

Zmiana w harmonogramie zrodziła pytania o pierwotnie zaplanowany na 22 listopada wielki finał "Tańca z Gwiazdami". Obecnie o zwycięstwo walczy jeszcze sześć duetów, ponieważ podczas emisji 1 listopada, w wyniku decyzji podjętej przez Jolantę Kwaśniewską oraz Irenę Santor, z rywalizacji nie odpadł żaden uczestnik. Warto przy tym pamiętać, że cała jesienna edycja widowiska już przed swoim startem została wydłużona o dwa dodatkowe odcinki.

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Fani formatu zaczęli spekulować, czy przesunięcie finału "Tańca z Gwiazdami" o kolejny tydzień jest w ogóle realne, biorąc pod uwagę inne zobowiązania zawodowe zakontraktowanych gwiazd i ekipy realizacyjnej. Z ustaleń "Super Expressu" wynika jednak, że taki scenariusz właśnie wchodzi w życie, a finałowy odcinek najpopularniejszego programu rozrywkowego w kraju zostanie pokazany w niedzielę, 29 listopada.

Program będzie przesunięty o tydzień - powiedziała nam osoba z produkcji.

Wciąż otwartą kwestią pozostaje sposób, w jaki producenci rozwiążą teraz zasady eliminacji w nadchodzących odcinkach. W dalszej walce o wygraną w programie udział biorą Mandaryna, Helena Englert, Izabela Kuna, Jasper Sołtysiewicz, Piotr Gumulec oraz Dominik Rupiński.

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