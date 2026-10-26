Sofía Vergara romansuje ze znanym muzykiem? Parę przyłapano na romantycznej kolacji

Kilka tygodni temu Dan Reynolds poinformował o rozstaniu ze swoją partnerką. Wkrótce wybrzmiały plotki o jego bliskiej relacji ze znaną, kolumbijsko-amerykańską aktorką, a teraz na jaw wyszły ich romantyczne zdjęcia z luksusowej restauracji. Co ciekawe, oboje wzięli rozwód niemal w tym samym czasie!

Sofía Vergara i Dan Reynolds razem? Dzieli ich 15 lat różnicy

Serwis TMZ ujawnił zdjęcia, na których aktorka znana ze "Współczesnej rodziny" i wokalista zespołu Imagine Dragons trzymali się za ręce podczas kolacji w eleganckiej, weneckiej restauracji w Beverly Hills. Para wybrała się tam w towarzystwie businesswoman z branży kosmetycznej, Anastasii Soare, i tajemniczego mężczyzny. Czy na pewno była to podwójna randka? Tego nie wiemy, ale Sofía Vergara i młodszy od niej o półtorej dekady Dan Reynolds wyglądali na szczęśliwych, opuszczając luksusowy lokal pół godziny po północy.

Rozwiedli się w tym samym czasie

Życie prywatne tych gwiazd było w ostatnim czasie szeroko komentowane. Dan Reynolds w pierwszej połowie października poinformował o rozstaniu z aktorką Minką Kelly, z którą był związany od 2022 roku. Z kolei w przypadku Vergary, w mediach poruszenie wzbudziły słowa jej byłego męża. Joe Manganiello zarzucił aktorce i jurorce w amerykańskim "Mam talent", że nie wspierała go w trakcie choroby. Wtedy jej syn z poprzedniego związku nazwał byłego ojczyma "narcyzem", który "zawsze spróbuje pokazać tę drugą stronę w złym świetle". Co ciekawe, Vergara i Manganiello rozwiedli się w lutym 2024 roku - na miesiąc przed rozwodem Reynoldsa z żoną, Ają Volkman.

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