Gwiazdy zachwycają na Roztańczonym Narodowym. Roxie jak panna młoda, Blanka "polska Shakira" - ZDJĘCIA

Gwiazdy zachwycają kreacjami na PGE Narodowym

Dziesiąta odsłona imprezy Roztańczony PGE Narodowy już trwa. W trakcie wydarzenia Skolim zaprezentował się na scenie w swoim charakterystycznym różowym pojeździe, wykonując piosenkę „Wyglądasz idealnie”, a w duecie wystąpiły Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel, śpiewając kultowe „Damą być”.

Roksana Węgiel na tę okazję wybrała białą kreację. Miała na sobie krótką sukienkę z gorsetem i koronkowym dołem, a całość uzupełniła elegancką biżuterią. Strój ten przywodził na myśl ubiór panny młodej.

W innej odsłonie pokazała się Blanka Stajkow, której styl nawiązywał do kolumbijskiej piosenkarki Shakiry. Magdalena Narożna z kolei przypominała postać Poison Ivy. Skolim ubrał się w różowy dres, pasujący do koloru jego samochodu. Natalisa zdecydowała się na półprzezroczysty, czarny kombinezon.

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Kogo zobaczymy na scenie Roztańczonego Narodowego?

Na liście artystów, którzy uświetnią dziesiątą edycję Roztańczonego Narodowego, znaleźli się m.in. Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo oraz Young Leosia. Oprócz nich wystąpią także Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan i Defis. Zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie zespół Gipsy Kings, a tajemniczy gość, którego tożsamość nie została jeszcze ujawniona, to najprawdopodobniej znany piłkarz.

Koncert jest prowadzony przez duet sióstr Krawczyńskich, Ilonę i Milenę. Dołączyli do nich również Rafał Maserak, Aleksander Sikora oraz prezenter Radia ZET, Kamil Baleja.

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