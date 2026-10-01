Czwarty numer "ESKA Story" już dostępny! Gwiazdą wydania Andziaks

Andziaks gwiazdą czwartego wydania | ESKA STORY

"ESKA Story" to nowy projekt Radia ESKA i serwisu ESKA.pl, w którym oddajemy "władzę" naszym gościom. To oni decydują, o czym chcą napisać artykuł. W tym numerze gwiazdą wydania jest Andziaks, jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Tylko u nas bohaterka nowego serialu Prime Video "Girls of Warsaw" dzieli się swoimi pielęgnacyjnymi rytuałami.

Jako Polka urodzona w Czechach od zawsze jest związana jednocześnie z dwoma krajami. W obu przetarła szlaki artystom zaczynającym karierę w bardzo młodym wieku, a dziś może się poszczycić obszerną listą sukcesów. Dlaczego Ewa Farna to fenomen, który może się już nie powtórzyć?

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Viki Gabor to młoda gwiazda, która wywołuje wiele negatywnych emocji wśród Polaków. Czy to krytyka, czy już hejt?

Mam wrażenie, że czego nie zrobię, wszystko jest źle. Wszystko. Zaśpiewam - jest źle, nie zaśpiewam - też źle. Powiem coś - jest źle, będę mówić cały czas po polsku - jest źle. Jest to dla mnie smutne, bo nie jestem po to, żeby kreować jakieś dramy w internecie. Jestem po to, żeby śpiewać, robię muzykę – powiedziała Viki Gabor w rozmowie z Eską w maju tego roku.

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Eurowizja Junior wciąż cieszy się zainteresowaniem Polaków, mimo że od pamiętnych triumfów Roxie Węgiel i Viki Gabor minęło już kilka lat. Tegoroczną nadzieją na biało-czerwony triumf jest Wiktor Sas, zwycięzca dziewiątego sezonu „The Voice Kids”. Czy Polska wytoczyła swoje najcięższe działa, by wygrać? Za utworem „Gravity” stoi mocny team i piękna przyjaźń ucznia z mistrzem!

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Największa gwiazda Disneya zaprezentowała swój dziesiąty album. Miley Cyrus nazwałbym artystką zagubioną. Ciągle pokazuje nowe twarze, przez co często nie do końca wiadomo, kto jest jej odbiorcą. Próbuje różnych gatunków. Raz wydaje mega hit, potem przemija bez żadnego echa. Jak jest w przypadku "Bass Persuades"? Płytę recenzuje Adrian Rybak.

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Ma wszystko, żeby stać się pierwszoligową gwiazdą polskiego show-biznesu: talent, charyzmę, niebanalne poczucie humoru i ciekawą historię. Helena Englert potrzebowała zaledwie jednego odcinka "Tańca z Gwiazdami", by przekonać do siebie nawet tych, którzy do tej pory nie byli jej przychylni. Lada moment na rynku ukaże się jej pierwsze wydawnictwo muzyczne.

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Jesień to idealny moment, żeby zaszyć się pod kocem, zgasić światło i włączyć horror. Im szybciej robi się ciemno, tym lepiej “smakują” opowieści o duchach, czarownicach, demonach, a nawet seryjnych mordercach. Jeśli już czujecie halloweenowy klimat, mamy dla was zestaw filmów, które idealnie pasują do październikowych wieczorów!

Halloween zbliża się wielkimi krokami, a ty nadal nie masz pomysłu na przebranie ani dekoracje? Nie trzeba wydawać fortuny, żeby przygotować efektowną stylizację czy zamienić mieszkanie w miejsce rodem z horroru. Wystarczy kilka rzeczy, które prawdopodobnie masz już w domu, odrobina kreatywności i trochę wolnego czasu. Podpowiadamy, jak zrobić proste halloweenowe kostiumy oraz dekoracje DIY, które zrobią wrażenie na gościach.

Praga to jedno z tych miast, które trudno zwiedzać bez zatrzymywania się co kilka minut. Urzeka swoim niezwykłym charakterem i klimatem, jest też rajem dla fanów taniego i dobrego piwa. To miasto wprost idealne na trzydniowy city break z Polski.

Zmysł węchu to niedoceniany pomocnik w aktywacji wspomnień. Jesienią jego moc staje się jeszcze wyraźniejsza, gdy do głosu dochodzą słodkie, jedzeniowe aromaty przywodzące na myśl dzieciństwo. Kompozycje czekolady, cynamonu czy kawy z karmelem już dawno przestały być zarezerwowane jedynie dla klasycznych perfum. Dzisiaj jesień to przede wszystkim zapach świec, które zamieniają zwykły pokój w aromatyczną przestrzeń. Dlaczego zatem tak bardzo pokochaliśmy świece zapachowe?

Październik ma swoje prawa. Wieczory są długie, za oknem wieje, a gdzieś w szafie czeka kostium na Halloween. Zamiast kolejnego filmu grozy proponujemy coś, co wciąga jeszcze bardziej, bo w tej historii to ty grasz główną rolę. Wybraliśmy pięć gier w klimacie horroru, od lekkiej imprezówki po kosmiczny koszmar na cały wieczór. Wszystkie mają polskie wydania i można je kupić w Polsce. Ułożyliśmy je od najłagodniejszej do najbardziej przerażającej.