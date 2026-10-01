Zachwytom nad Anastazją Kuś nie ma końca! Pokazała się bez ubrań. "WOW"

Niezwykle popularna biegaczka to obecnie jedna z najbardziej znanych reprezentantek młodego pokolenia w polskim sporcie. Zaledwie 19-letnia zawodniczka z dużym zaangażowaniem rozwija swoje profile w portalach społecznościowych, gdzie systematycznie pokazuje kulisy codziennych treningów oraz chwile relaksu. Jej instagramowe konto zgromadziło do tej pory potężną społeczność przekraczającą 300 tysięcy użytkowników, a każda kolejna publikacja natychmiast generuje ogromne zainteresowanie. Ostatnio udostępnione wideo doskonale pokazuje powody, dla których sympatycy tak bardzo cenią sobie internetową aktywność Anastazji Kuś!

Bartłomiej Lemański mistrzem Europy. Jego partnerka aż pękła. "Słowa mnie zawodzą"

26

Anastazja Kuś w bikini na plaży. A później w skąpym stroju na korcie!

Opublikowany materiał, który zestawia dwa różne momenty dnia lekkoatletki podczas zagranicznych wakacji, otwiera bardzo spokojna scena zarejestrowana punktualnie o siódmej rano. Zjawiskowa Anastazja relaksuje się na zupełnie pustym wybrzeżu, mając na sobie wyłącznie bikini i czerpiąc radość z tych chwil. Już ten początkowy fragment mocno podziałał na wyobraźnię użytkowników sieci, którzy masowo chwalili jej nienaganną figurę. Jednak to dalsza część opublikowanego klipu sprawiła, że w komentarzach zawrzało.

Dokładnie dwanaście godzin po porannym relaksie, o dziewiętnastej, otoczenie się zmienia. Zamiast szumu morskich fal i złocistego piasku, na ekranie pojawia się skąpany w słońcu kort tenisowy, na którym zamiast wypoczywającej wczasowiczki widzimy niezwykle zdeterminowaną zawodniczkę. Anastazja Kuś, mająca na sobie raczej skąpy, sportowy komplet świetnie podkreślający jej wyrzeźbioną sylwetkę, dawała z siebie absolutnie wszystko w trakcie bardzo intensywnej, wieczornej rozgrywki z rakietą.

Zaskakujący ruch Natalii Bukowieckiej! Polska biegaczka zdradziła nowe plany

Pod postem natychmiast zaroiło się od bardzo pozytywnych reakcji oraz wyrazów ogromnego uznania ze strony fanów. Internauci nie tylko zachwycali się wyjątkową urodą oraz doskonałą rzeźbą ciała, ale przede wszystkim zwrócili uwagę na niezwykłą wszechstronność oraz rygor treningowy. „Inspirujesz! Rób swoje!” – można przeczytać w jednym z najchętniej lajkowanych wpisów pod udostępnionym materiałem wideo.

Należy przy tej okazji wspomnieć, że to właśnie zmagania na korcie stanowiły dla młodej Anastazji Kuś pierwszą wielką sportową pasję, jeszcze na długo przed tym, jak na dobre skoncentrowała się na karierze w profesjonalnej lekkoatletyce. Jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć zjawiskowej 19-latki, zapraszamy do przejrzenia przygotowanej przez nas galerii.