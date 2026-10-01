Fan Lady Gagi trafił do ROSYJSKIEGO więzienia. Spędził tam dwa lata! Zdradził, co się stało

"Dosłownie siedziałem w więzieniu"

Gaga Daily to fanpage, który kojarzy każdy wielbiciel twórczości Lady Gagi. Przez wiele lat było to główne źródło informacji o życiu i karierze artystki. Pewnego dnia na profilach przestały pojawiać się nowe posty. Nie było nawet informacji o nowych płytach i piosenkach, ani o historycznym koncercie w Rio de Janeiro. Teraz wiadomo, co się stało. Jak się okazje, właściciel fanpage'u - Kirill Nguyen - dwa lata spędził w więzieniu.

Tu Kirill. Jeśli mnie nie znacie, jestem właścicielem Gaga Daily i wszystkie posty w mediach społecznościowych, które widzieliście od 2009 do 2024 roku, pochodziły ode mnie. Nigdy nie używam tego konta do publikowania czegokolwiek osobistego, ale czuję, że jestem wam wszystkim winien wyjaśnienie. Dosłownie siedziałem w więzieniu - napisał mężczyzna w pierwszym od lat poście w social mediach.

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Lady Gaga - trasa Chromatica Ball. Koncert w Düsseldorfie

Usłyszał wyrok, bo nie popiera Putina

Kirill nie dopuścił się żadnego strasznego przestępstwa. Jego zniknięcie było spowodowane reżimem.

Na początku 2024 roku zostałem aresztowany w swoim kraju za protestowanie przeciwko rządowi i skazany na ponad dwa lata więzienia - napisał na profilu Gaga Daily.

Mężczyzna pochodzi z Moskwy i nigdy nie popierał Vladimira Putina. Od lutego 2022 roku wspierał Ukrainę po ataku Rosji. Flagę tego kraju można zobaczyć w pierwszym poście na jego koncie na Instagramie. Dwa lata po wybuchu wojny wziął udział w proteście przeciwko rosyjskim władzom. Później w jego domu pojawiła się policja. Od tamtej pory przebywał w więzieniu, aż do września 2026.

Jestem niesamowicie wzruszony i wdzięczny za wszystkie wiadomości ze słowami wsparcia, które do mnie wysyłaliście - napisał Kirill w podziękowaniach dla osób, które przez okres jego nieobecności pisały do niego zmartwione, co się z nim dzieje.

Sorry about the lack of updates, I was literally in prison 😭 Kirill here. If you don’t know me, I’m the owner of Gaga Daily, and every social media post you saw from 2009 through 2024 was from me. I never use this account to post anything personal, but I feel like I owe you all an explanation. In early 2024, I was arrested in my home country for protesting against the government and sentenced to more than two years in prison. Throughout the MAYHEM era, this account has been run by my friends Christian and Anthony, who have done such an incredible job. I’m out now, I’m safe, and I can’t wait to get back to doing something I love so much. I’m incredibly touched and grateful for all the tweets and messages of support you guys have sent my way. I love this community so much, and it feels surreal that so many people who don’t know each other, whose only connection is something as silly as loving the same pop star, can form such a strong bond that lasts for so many years. Let me know if you have any questions and feel free to follow me on IG at @/krzzle if you want to stay in touch. LG8 when?— Gaga Daily (@gagadaily) September 22, 2026