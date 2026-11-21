W meczu piętnastej kolejki ekstraklasy piłkarze Cracovii pokonali na własnym stadionie Jagiellonię Białystok z wynikiem 3:1. Zwycięstwo to stanowiło udany debiut Aleksandara Vukovicia w roli trenera krakowskiego zespołu, co jednocześnie przerwało serię trzech kolejnych porażek tej drużyny.

Przebieg pierwszej połowy spotkania

Pierwsze okazje do zdobycia bramki wykreowała Jagiellonia, ale strzały Kajetana Szmyta i Jesusa Imaza były niecelne. Odpowiedź Cracovii nadeszła w osiemnastej minucie, kiedy Mohamed Berte dośrodkował z lewego skrzydła, a Lasse Nordas uderzeniem głową pokonał Sławomira Abramowicza.

Dwadzieścia minut później Ajdin Hasić ograł Apostolosa Konstantopoulosa i zagrał w pole karne, gdzie po niefortunnej interwencji Guilherme Montoi piłka znalazła się pod nogami Karola Knapa, który bez problemów umieścił ją w siatce. W doliczonym czasie tej części gry świetnych okazji do zdobycia kontaktowej bramki nie wykorzystali Szmyt oraz Konstantopoulos, ponieważ ich uderzenia zatrzymał Sebastian Madejski.

Druga połowa i ostateczny wynik meczu

W pięćdziesiątej szóstej minucie Hasić przejął piłkę na środku boiska, podciągnął trzydzieści metrów i podał do Dominika Piły, który strzałem w długi róg zdobył trzeciego gola dla krakowskiego klubu. Goście natychmiast odpowiedzieli akcją, w której Anders Klynge uderzył z woleja tuż nad poprzeczką.

W sześćdziesiątej minucie Nik Prelec ograł Brahima Traore i precyzyjnym strzałem w róg sfinalizował sytuację sam na sam z Madejskim. Goście z Białegostoku wypracowali jeszcze kilka okazji do zmniejszenia straty, ale nie potrafili ich wykorzystać i musieli pogodzić się z porażką.

Statystyki i składy drużyn

Bramki: 1:0 Lasse Nordas (18-głową), 2:0 Karol Knap (38), 3:0 Dominik Piła (56), 3:1 Nik Prelec (60).

Żółta kartka - Cracovia: Karol Knap, Mohamed Berte, Ajdin Hasić, Mauro Perković; Jagiellonia: Taras Romanczuk.

Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń).

Widzów: 9 127.

Cracovia Kraków: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze, Brahim Traore, Mauro Perković, Vincent Burlet - Dominik Piła, Karol Knap, Beno Selan (74. Amir Al-Ammari), Mohamed Berte (62. Martin Minczew) - Ajdin Hasić (86. Mateusz Praszelik), Lasse Nordas (86. Kahveh Zahiroleslam).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz – Rodrigo Conceicao (64. Norbert Wojtuszek), Apostolos Konstantopoulos, Dusan Stojinović, Guilherme Montoia - Ousmane Sow (46. Jeremy Agbonifo), Taras Romanczuk (64. Sergio Lozano), Anders Klynge, Kajetan Szmyt (64. Kamil Jóźwiak) - Jesus Imaz (77. Dawid Drachal), Nik Prelec.