Sobotnie zmagania na obiekcie Lysgaardsbakken o rozmiarze HS140 przyniosły polskim skoczkom ogromne rozczarowanie. Już pierwsza runda zmagań przesądziła o tym, że w finałowej trzydziestce zabraknie wszystkich reprezentantów naszego kraju i kibice nie zobaczą ich w dalszej części rywalizacji.

Wśród biało-czerwonych najwyżej sklasyfikowano Macieja Kota, który wylądował na 117,5 metra i z notą 94,4 punktu zajął 32. lokatę. Bezpośrednio za jego plecami, na 33. miejscu, uplasował się Dawid Kubacki po krótkim skoku na 111 metrów, za który sędziowie przyznali mu 92,6 punktu.

Kolejni kadrowicze zanotowali jeszcze słabsze rezultaty. Najmniej szczęścia dopisało Kacprowi Tomasiakowi, którego próba na 105 metrów i nota 66,8 punktu wystarczyły zaledwie na 46. lokatę. Dokładnie na tej samej odległości wylądował Jakub Wolny, jednak uzyskane 66,2 punktu zepchnęło go na 47. pozycję na koniec pierwszej rundy.

Nieobecność naszych skoczków w finałowej odsłonie otwierających sezon zawodów Pucharu Świata to wydarzenie, którego fani nie doświadczyli od dziesięcioleci.

Poprzednio do tak dotkliwej porażki doszło 28 listopada 1998 roku. Podczas otwarcia tamtego sezonu 1998/1999 również żaden z Polaków nie zdołał przebrnąć przez pierwszą serię, a najwyżej sklasyfikowany z naszych reprezentantów Wojciech Skupień zajął dopiero 45. lokatę.

W tym samym czasie czołówkę zawodów całkowicie zdominowali reprezentanci Austrii. Liderem zmagań został Stephan Embacher dzięki świetnej próbie na 141 metrów, która przyniosła mu łącznie 142,7 punktu.

Na drugiej pozycji plasuje się jego kolega z kadry Raffael Zimmermann, który po lądowaniu na 138. metrze zgromadził 137,3 punktu. Podium uzupełnia kolejny Austriak, a mianowicie Maximilian Ortner z wynikiem 135,5 metra i notą 134 punktów.

Pojawiło się także ryzyko, że zaplanowana druga seria zawodów w ogóle nie dojdzie do skutku z powodu warunków na skoczni.