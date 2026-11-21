Austriak Stephan Embacher wygrał pierwszy w sezonie 2026/27 konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Drugie miejsce zajął Norweg Halvor Egner Granerud, a trzeci był debiutujący w Pucharze Świata Austriak Raffael Zimmermann.

Po raz pierwszy od blisko 12 lat żaden z reprezentantów Polski nie zdobył punktów. Biało-czerwoni zakończyli udział w zawodach po pierwszej serii, która była wielokrotnie przerywana z powodu silnego wiatru. Kacper Tomasiak, czwarty w piątkowych kwalifikacjach, zajął 46. pozycję.

Pozostali Polacy zajęli następujące miejsca:

Maciej Kot – 32. miejsce

Dawid Kubacki – 33. miejsce

Jakub Wolny – 47. miejsce

W piątkowych kwalifikacjach odpadli Paweł Wąsek i Klemens Joniak.

Próby zepsuli czołowi zawodnicy. Ostatni przypadek Polaków w Niżnym Tagile.

Swoje skoki popsuli również broniący Kryształowej Kuli Słoweniec Domen Prevc oraz Japończyk Ren Nikaido. Prevc zakończył zawody na ostatniej, 50. pozycji.

Poprzednia sytuacja, w której polscy skoczkowie nie zdobyli ani jednego punktu w indywidualnym konkursie Pucharu Świata, miała miejsce 14 grudnia 2014 roku w Niżnym Tagile. Wtedy poza trzydziestką znaleźli się Maciej Kot, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, który zaliczył groźny upadek. W rosyjskich zawodach nie uczestniczył Kamil Stoch z powodu rehabilitacji po operacji stawu skokowego.