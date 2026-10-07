Gwiazda nowych "Igrzysk śmierci" zaskoczyła kreacją. Włożyła suknię ślubną Katniss [ZDJĘCIA]

Gwiazdy filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w Musée Rodin w Paryżu

Mckenna Grace i Joseph Zada wzięli udział w otwarciu wystawy "Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem". Oboje zachwycili swoimi stylizacjami. Grace miała na sobie kreację projektu Monique Lhuillier, inspirowaną suknią ślubną Katniss z "Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia". Wybór kreacji nie jest przypadkowy - podczas wywiadu, którego protagonistka udzielała przed startem Trzeciego Ćwierćwiecza Poskromnienia, jej śnieżnobiała suknia przeobraziła się w strój przypominający Kosogłos - symbol rebelii, nawiązujący do jej ikonicznej broszki. A tak się składa, że (uwaga na mały spoiler!) to właśnie grana przez Mckennę Grace Maysilee Donner była jej pierwotną właścicielką.

Zada wystąpił zaś w garniturze projektu ERL, z broszką Tiffany. Wystawa, otwarta dla publiczności 7 i 8 października w ogrodach Muzeum Rodina, zaprasza fanów do świata Panem poprzez kostiumy, styl i wizualne dziedzictwo serii. Oferuje także wgląd w przepych, ceremoniał i widowiskowość Kapitolu, które towarzyszą 50. Głodowym Igrzyskom.

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Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - premiera już w listopadzie

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się na 24 lata przed wydarzeniami z serii "Igrzyska śmierci", czyli podczas Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, które wygrał Haymitch Abernathy. Ulubieniec widzów i czytelników szybko - i boleśnie - przekonał się jednak, że arena była dlań dopiero początkiem koszmaru.

Za reżyserię odpowiada Francis Lawrence, a w obsadzie znaleźli się też m.in. Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman. Film trafi do kin 20 listopada.

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