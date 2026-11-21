Piłkarze Cracovii wygrali z Jagiellonią Białystok 3:1, schodząc na przerwę z prowadzeniem 2:0. Spotkanie sędziował Patryk Gryckiewicz z Torunia, a zmagania na stadionie śledziło 9 127 widzów.
Strzelcy bramek i ukarani zawodnicy. Składy obu drużyn.
Bramki: 1:0 Lasse Nordas (18-głową), 2:0 Karol Knap (38), 3:0 Dominik Piła (56), 3:1 Nik Prelec (60).
Żółta kartka - Cracovia: Karol Knap, Mohamed Berte, Ajdin Hasić, Mauro Perković; Jagiellonia: Taras Romanczuk.
Cracovia Kraków: Sebastian Madejski - Otar Kakabadze, Brahim Traore, Mauro Perković, Vincent Burlet - Dominik Piła, Karol Knap, Beno Selan (74. Amir Al-Ammari), Mohamed Berte (62. Martin Minczew) - Ajdin Hasić (86. Mateusz Praszelik), Lasse Nordas (86. Kahveh Zahiroleslam).
Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz – Rodrigo Conceicao (64. Norbert Wojtuszek), Apostolos Konstantopoulos, Dusan Stojinović, Guilherme Montoia - Ousmane Sow (46. Jeremy Agbonifo), Taras Romanczuk (64. Sergio Lozano), Anders Klynge, Kajetan Szmyt (64. Kamil Jóźwiak) - Jesus Imaz (77. Dawid Drachal), Nik Prelec.