Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do finału kończącego sezon turnieju ATP Finals w Turynie, pokonując Amerykanina Bena Sheltona 3:6, 6:3, 7:6 (7-1).

Ben Shelton jako pierwszy w tegorocznej edycji zmagań zdołał wygrać seta w meczu z Hiszpanem. Później jednak Carlos Alcaraz wyraźnie podniósł poziom, nie musiał bronić nawet jednego break pointa w drugiej i trzeciej partii, a w tie-breaku zagrał niemal perfekcyjnie.

Było to szóste spotkanie tenisistów i piąta wygrana Carlosa Alcaraza. Finał zaplanowano na niedzielę.

Szansa na pierwszy triumf w turnieju

W imprezie ATP Finals Carlosowi Alcarazowi jeszcze nie udało się triumfować. 23-letni Hiszpan ma w dorobku siedem wielkoszlemowych tytułów, a tegorocznym zwycięstwem w Australian Open skompletował Karierowego Szlema.

W drugiej parze lider rankingu tenisistów Niemiec Alexander Zverev zagra z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.