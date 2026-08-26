Dodaj ten nietypowy składnik do zalewy do marynowanych grzybków. Już nigdy nie będą tak mocno octowe i kwaśne

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-08-26 14:11

Marynowane grzyby to jeden z tych przetworów, które wielu osobom kojarzą się z końcem lata i jesiennymi zbiorami. Jeśli jednak w gotowej zalewie dominuje kwaśny smak, warto zmienić jeden szczegół. Prosty dodatek sprawia, że marynata staje się łagodniejsza, a aromat grzybów wyraźniejszy.

Dodaj ten nietypowy składnik do zalewy do marynowanych grzybków. Już nigdy nie będą tak mocno octowe i kwaśne
Autor: user14908974/ Freepik.com
  • Do marynowania najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które należy dokładnie oczyścić i krótko obgotować przed włożeniem do słoików z przyprawami.
  • Aby złagodzić nadmiernie kwaśny smak marynowanych grzybów, wystarczy dodać jeden nietypowy składnik.
  • W zalewie ma za zadanie zbalansować ostrość octu i uwydatnić smak grzybów, nie czyniąc ich słodkimi.

Nie każdy lubi mocno octową zalewę

Małe podgrzybki, borowiki, maślaki czy inne leśne grzyby świetnie nadają się do zamykania w słoikach. Problem pojawia się wtedy, gdy po kilku tygodniach okazuje się, że zamiast smaku grzybów czujemy przede wszystkim ocet. To właśnie z tego powodu warto poeksperymentować z proporcjami zalewy. Nie trzeba przy tym całkowicie rezygnować z tradycyjnego sposobu przygotowania przetworów. Czasem wystarczy jeden niepozorny składnik, aby zmienić smak marynowanych grzybków.

Dodaj do zalewy zamiast cukru. Smak grzybków cię zaskoczy

W podstawowym przepisie zalewy do marynowanych grzybków jest cukier. Ja jednak zamieniam go na miód. Nie chodzi jednak o to, aby grzybki zrobiły się słodkie. Zadaniem miodu jest przede wszystkim złagodzenie ostrości octu i nadanie zalewie bardziej harmonijnego smaku. Aby przygotować zalewę z użyciem miodu, wystarczy na cztery części wody dodać jedną część octu spirytusowego o stężeniu 10 proc. oraz około jednej trzeciej części miodu. Taka kompozycja pozwala zachować charakterystyczną kwaskowatość marynaty, ale jednocześnie nie dominuje ona smaku grzybków.

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Jak przygotować grzyby do słoików?

Do marynowania najlepiej wybierać niewielkie, jędrne i nieuszkodzone grzyby. Większe można podzielić na podobnej wielkości kawałki, dzięki czemu będą przygotowywać się bardziej równomiernie. Przed umieszczeniem w słoikach grzyby należy dokładnie oczyścić i krótko obgotować. Ważne, żeby ich nie rozgotować. Jeśli stracą swoją jędrność, nawet najlepsza zalewa niewiele pomoże. Do środka można dorzucić tradycyjne przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie czy pieprz. Ciekawym dodatkiem będzie również odrobina czosnku, gorczycy albo świeżego imbiru. 

Miód w zalewie może wydawać się dość nietypowym pomysłem, ale właśnie takie drobne kulinarne eksperymenty potrafią przynieść najlepszy efekt. Dzięki niemu ocet nie wysuwa się na pierwszy plan, a smak leśnych grzybów może stać się znacznie bardziej wyrazisty. Jeśli więc w tym sezonie planujesz przygotować kilka słoików domowych przetworów, warto zastąpić cukier miodem. 

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