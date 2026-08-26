Wielka gratka dla fanów Amy Winehouse. Legendarny koncert po raz pierwszy trafi na płyty

Specjalne wydanie „Back To Black”. Fani Amy Winehouse na to czekali

To album, który zdefiniował całe pokolenie i na zawsze zapisał się w historii muzyki. „Back To Black” Amy Winehouse kończy 20 lat, a z tej okazji fani artystki otrzymają coś wyjątkowego. Już wkrótce na rynek trafią specjalne, rocznicowe wydania płyty, które odkryją przed słuchaczami nieznane dotąd oblicze tego legendarnego materiału. Wydawnictwa zaplanowano na 23 października, zaledwie kilka dni przed okrągłą, 20. rocznicą premiery oryginalnej wersji albumu. Na kolekcjonerów i miłośników talentu wokalistki czeka prawdziwa gratka – niepublikowane wcześniej dema, trudno dostępne nagrania ze stron B singli, a także nieznane zdjęcia autorstwa Mischy Richtera i Alexa Lake'a.

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„Amy była jedyna w swoim rodzaju”. Wspomnienia producentów

Rocznicowe wydanie to nie tylko muzyka, ale też poruszające wspomnienia osób, które pracowały z Amy Winehouse przy jej największym dziele. Nowe teksty przygotowali producenci i przyjaciele artystki – Mark Ronson i Salaam Remi. Ten pierwszy wciąż nie może wyjść z podziwu, jak wielką siłę ma muzyka, którą razem stworzyli. – To szalone, że sześć piosenek nagranych w przypływie szalonej muzycznej fascynacji dwadzieścia lat później wciąż ma tak ogromne znaczenie dla tak wielu ludzi – wspomina Mark Ronson. W równie emocjonalnym tonie o wokalistce opowiada Salaam Remi. Jego słowa najlepiej oddają, jak wyjątkową postacią była Amy. – Amy była jedyna w swoim rodzaju. Artystka jedyna w swoim rodzaju. Duch jedyny w swoim rodzaju. Dusza jedyna w swoim rodzaju. Możliwość doświadczenia takiego poziomu talentu, pasji, humoru, szczerości i miłości do tego, co tworzyła, była darem – przyznaje producent.

Legendarny koncert po raz pierwszy na winylu

Jednym z najcenniejszych elementów reedycji będzie zapis koncertu z amsterdamskiego Paradiso, który odbył się 8 lutego 2007 r. w ramach trasy promującej album. Ten legendarny występ nigdy wcześniej nie był w całości dostępny na płycie winylowej ani w serwisach streamingowych. Teraz, po latach, fani wreszcie będą mogli go posłuchać w najwyższej jakości. Całość zostanie wydana w kilku formatach. Głównym punktem będzie edycja deluxe na trzech przezroczystych płytach winylowych oraz jako 3CD. Uzupełnieniem serii będą limitowane wersje oryginalnego albumu na jednej płycie, w tym na winylu w kolorze Chalkboard Marble oraz unikatowy wariant Zoetrope z ruchomymi ujęciami Amy.

Album, który podbił świat i zgarnął 5 nagród Grammy

Wydany 27 października 2006 roku album „Back To Black” okazał się nie tylko artystycznym arcydziełem, ale i gigantycznym komercyjnym sukcesem. W Wielkiej Brytanii płyta dotarła na szczyt listy sprzedaży i ostatecznie została najlepiej sprzedającym się krążkiem 2007 roku. Do dziś na Wyspach sprzedano ponad 4,5 mln egzemplarzy, co dało jej status 15-krotnej platyny. Na całym świecie album rozszedł się w nakładzie przekraczającym 25 milionów egzemplarzy. Prawdziwy przełom w Stanach Zjednoczonych nastąpił po pamiętnej gali nagród Grammy, podczas której Amy Winehouse triumfowała aż w pięciu kategoriach. Zdobyła statuetki m.in. za Nagranie roku, Piosenkę roku i Artystkę roku, a jej kariera nabrała globalnego rozpędu.