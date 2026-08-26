Niespodzianka od Olivii Rodrigo. Wypuściła punkowy manifest przed swoim festiwalem dla kobiet

Redakcja ESKA.pl
2026-08-26 13:26

Olivia Rodrigo nie zwalnia tempa i serwuje fanom prawdziwą bombę! Na kilka dni przed swoim wyprzedanym, kobiecym festiwalem artystka wypuściła nowy, punkowy singiel „serena joy”. To jednak nie wszystko – zanim utwór trafił do sieci, można go było zdobyć w fizycznej wersji tylko w jednym, niezależnym sklepie płytowym.

Olivia Rodrigo w wianku na tle zielonych drzew. O nowym singlu i festiwalu artystki przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Olivia Rodrigo z nowym singlem. "serena joy" to punkowy manifest

Olivia Rodrigo nie zwalnia tempa i serwuje fanom prawdziwą niespodziankę. Zaledwie na kilka dni przed swoim wyprzedanym festiwalem artystka wypuściła nowy singiel „serena joy”. To mocne, punkowe uderzenie, w którym młoda gwiazda daje głos niepokojowi i buntowi.

Utwór, który powstał podczas sesji do jej ostatniego albumu „you seem pretty sad for a girl so in love”, trafił do sieci w idealnym momencie. Jego premiera to zapowiedź tego, co wydarzy się już 29 sierpnia w Kalifornii podczas wyjątkowego wydarzenia muzycznego.

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Festiwal tylko dla kobiet. Olivia Rodrigo na jednej scenie z innymi artystkami

Nowa piosenka jest nierozerwalnie związana z nadchodzącym festiwalem Daisy Chain Fields, którego pomysłodawczynią jest sama Olivia. To impreza jedyna w swoim rodzaju – na scenie w Great Park w Irvine pojawią się wyłącznie kobiety. Obok Rodrigo zagrają m.in. KATSEYE, Doechii i Chappell Roan.

Wydarzenie ma na celu wspieranie kobiet i dziewcząt, a jego idee promują organizacje non-profit i zjednoczona wokół artystki społeczność. „serena joy”, piosenka zakorzeniona w potrzebie protestu, stała się więc nieoficjalnym hymnem festiwalu.

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Piosenka-niespodzianka i ukłon w stronę fanów

Zanim utwór trafił na platformy streamingowe, artystka przygotowała coś specjalnego dla swoich najwierniejszych słuchaczy. Piosenka, napisana wspólnie z Danem Nigro, zadebiutowała w fizycznej formie jako wydanie CD, dostępne wyłącznie w jednym miejscu – niezależnym sklepie płytowym Analog Records w kalifornijskim Orange County.

To nie tylko gest w stronę lokalnej społeczności, która już za chwilę będzie gospodarzem Daisy Chain Fields, ale też kolejny dowód na to, jak bardzo wokalistka wspiera małe, niezależne sklepy muzyczne. Premiera singla w Analog Records była dla mieszkańców hrabstwa pierwszą okazją, by usłyszeć nowy, buntowniczy kawałek na żywo.

Muzyka, która ma znaczenie

Olivia Rodrigo postanowiła połączyć premierę singla z realnym wsparciem. Część dochodu netto ze sprzedaży piosenki „serena joy” zostanie przekazana na fundusz Daisy Chain Fields Fund, który wspiera organizacje działające na rzecz kobiet.

Olivia Rodrigo
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Olivia Rodrigo