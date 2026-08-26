Znieważanie obcokrajowca w powiecie oleskim. Trzej 20-latkowie usłyszeli zarzuty

Systematyczne nękanie obywatela Ukrainy w powiecie oleskim

Przez ponad 6 miesięcy 20-letni obywatel Ukrainy był systematycznie nękany przez grupę rówieśników. Do niebezpiecznych zdarzeń dochodziło na terenie powiatu oleskiego, gdzie mężczyzna wielokrotnie spotykał się z agresją słowną oraz publicznymi zniewagami. Agresorzy nie kryli swojego wrogiego nastawienia i w obecności świadków wykrzykiwali obelgi pod adresem poszkodowanego. Mężczyzna poczuł realne zagrożenie, co skłoniło go do powiadomienia funkcjonariuszy o działaniach napastników.

Zarzuty prokuratorskie dla mieszkańców powiatu oleskiego i Śląska

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie przystąpili do wyjaśniania sprawy i zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na identyfikację sprawców. Okazało się, że są to rówieśnicy pokrzywdzonego zamieszkujący powiat oleski oraz teren Śląska. Kryminalni zatrzymali dwóch 20-latków i doprowadzili ich do Prokuratury Rejonowej w Opolu, natomiast trzeci z mężczyzn został przesłuchany kilka dni później. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące publicznego znieważania osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej bądź wyznaniowej. Za popełnione czyny grozi im kara do 3 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl