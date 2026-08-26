Nie żyje Dolly Parton. Dziewczyna z biednej chaty bez prądu, która zbudowała imperium. Obejrzyj film o ikonie

Nie żyje Dolly Parton. Dziewczyna z biednej chaty, która zbudowała imperium

To jedna z najsmutniejszych wiadomości w świecie muzyki. Nie żyje Dolly Parton, prawdziwa ikona country, która swoją historią udowodniła, że można zacząć z niczym, by osiągnąć absolutnie wszystko. Artystka, która stworzyła potężne imperium fonograficzne i stała się jedną z najbogatszych kobiet w Stanach Zjednoczonych, pochodziła z niezwykle biednej rodziny.

Dolly dorastała jako jedno z dwanaściorga dzieci plantatora tytoniu. W jej rodzinnym domu nie było prądu ani bieżącej wody, ale to nie przeszkodziło jej w podbiciu serc milionów fanów na całym świecie i zapisaniu się w historii muzyki złotymi zgłoskami

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Ukrywała się za cekinami i blond peruką

Blond włosy, kolorowe paznokcie i błyszczące, cekinowe stroje – to był jej znak rozpoznawczy. Ten wizerunek sprawiał jednak, że wielu lekceważyło artystkę z Tennessee, nie dostrzegając w niej jednej z najbardziej wpływowych postaci amerykańskiego show-biznesu. A liczby mówią same za siebie. Parton napisała ponad 3000 piosenek, w tym kultowy utwór „I will always love you”, który w wykonaniu Whitney Houston stał się światowym hymnem.

Sprzedała 100 milionów płyt, a na jej koncie na zawsze pozostanie legendarna „Jolene”. Z jednej strony była bezwzględną bizneswoman, która konsekwentnie budowała swoje imperium, a z drugiej pozostała „dziewczyną z sąsiedztwa”. Co więcej, sfinansowała biblioteki dla milionów dzieci, udowadniając, że nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach

Potrafiła połączyć dwa światy

Niezwykły talent Dolly Parton polegał również na tym, że potrafiła łączyć to, co wydawało się niemożliwe do połączenia. Jednoczyła konserwatywną i liberalną Amerykę, wielkie miasta z prowincją, a także młodych ze starszym pokoleniem. Nie bała się też iść pod prąd w muzyce.

Przełamywała granice między gatunkami, nagrywając utwory ze swoją chrześniaczką Miley Cyrus, a nawet z takimi artystami jak raperzy Dr Dre i Pitbull. Pokazywała w ten sposób, że dla prawdziwej muzyki nie istnieją żadne bariery.

Hołd dla ikony. Powstał o niej film

W hołdzie dla zmarłej artystki platforma streamingowa ARTE.tv udostępniła bezpłatnie film dokumentalny „Dolly Parton - Ikona Ameryki”. Produkcja opowiada o jej niezwykłej drodze na szczyt i pokazuje, jak silną miała osobowość. W filmie możemy zobaczyć, jak postrzegana była przez inne gwiazdy muzyki.

Dokument zawiera unikatowe, archiwalne nagrania oraz wypowiedzi, a przede wszystkim muzykę, która mimo upływu lat wciąż nie traci na wartości i na zawsze pozostanie świadectwem jej wielkiego talentu.