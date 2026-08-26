Atak nożem w Kutnie. 47-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Kłótnia obcokrajowców w Kutnie zakończona atakiem

W nocy z 22 na 23 sierpnia 2026 roku na terenie Kutna doszło do sprzeczki między dwoma mężczyznami. W trakcie kłótni 47-letni obywatel Azerbejdżanu nagle zaatakował swojego rozmówcę nożem. Napastnik zadał cios w brzuch 32-letniemu obywatelowi Gruzji, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami w postaci rany kłutej został przewieziony do szpitala w Kutnie.

Policja zatrzymała 47-letniego podejrzanego

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z kutnowskiej komendy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli działania operacyjne. Dzięki skutecznemu rozpoznaniu mundurowi ustalili miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny. Już 23 sierpnia 2026 roku policjanci zatrzymali 47-latka w jednym z lokali mieszkalnych na terenie miasta. Po zebraniu materiału dowodowego zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla napastnika

Mężczyźnie przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 47-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące, oczekując na dalsze postępowanie. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl