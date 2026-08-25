Gwiazdy nieźle namieszały stylizacjami w Sopocie. Kolorowa Agnieszka Chylińska, elegancka Paulina Krupińska, a panowie na luzie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-25 23:43

Drugi dzień muzycznego wydarzenia "Top of The Top Festival" 2026 przyniósł ogromny przekrój modowych wyborów na scenie. Występujący artyści zaprezentowali szalone kreacje, podczas gdy gospodarze wieczoru postawili na szyk i powagę. Najwięcej uwagi przyciągnęła wokalistka Agnieszka Chylińska, decydując się na nieoczywiste połączenie wszystkich barw tęczy.

Największe poruszenie podczas drugiego dnia tegorocznej edycji "Top of The Top Festival" 2026 wywołała bez wątpienia Agnieszka Chylińska. Znana wokalistka zaprezentowała się w bardzo wyrazistym, rockowym wydaniu, łącząc wielokolorowe wzory z drapieżnym stylem. Jej festiwalowy wizerunek składał się z motywów w kratę, błyszczących wstawek, skórzanych elementów, masywnych butów oraz charakterystycznego uczesania. Taka mieszanka natychmiast przykuła wzrok publiczności. Po fenomenalnym występie w słynnej Operze Leśnej artystka zebrała mnóstwo pozytywnych opinii, a wielu obserwatorów stwierdziło wprost, że całkowicie zdominowała ten wieczór na scenie.

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Agnieszka Chylińska, Krzysztof Zalewski oraz Paulina Krupińska i Damian Michałowski w Sopocie. Relacja na Eska.
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Różnorodne kreacje wokalistek na festiwalu TVN. Karwan w czerwieni, Sienkiewicz w żółci

Pozostali artyści goszczący na wydarzeniu stacji TVN w Sopocie również zaprezentowali niezwykle zróżnicowane podejście do scenicznego ubioru. Piosenkarki w większości decydowały się na efektowne suknie o zróżnicowanej długości i barwie. Ania Karwan zachwyciła publiczność intensywną czerwienią, Kasia Sienkiewicz wybrała delikatny pastelowy odcień żółtego, Edyta Golec zaprezentowała się w klasycznej małej czarnej, z kolei Kasia Nosowska postawiła na kompletną i stonowaną czerń.

Zupełnie inny, zdecydowanie bardziej swobodny kierunek w doborze garderoby obrali występujący tam wokaliści. Krzysztof Zalewski wyszedł na scenę w prostym, białym podkoszulku, Andrzej Smolik dopełnił swój wizerunek skórzaną kurtką i kapeluszem, a raper L.U.C włożył marynarkę w kolorowe wzory zestawioną z czapką z daszkiem. To tylko część odważnych modowych wyborów z tego wieczoru.

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Paulina Krupińska i Sandra Hajduk w eleganckich sukniach na scenie w Sopocie

Zdecydowanie odmienną konwencję przyjęły osoby odpowiedzialne za prowadzenie koncertu, stawiając na klasyczny szyk. Paulina Krupińska zaprezentowała się w długiej, lśniącej kreacji z prześwitującą siateczką, a dobrana do tego rzucająca się w oczy biżuteria nadała jej iście królewski wygląd. Gospodyni połączyła styl glamour z odważnym wycięciem materiału, co natychmiast przyciągnęło uwagę. Towarzyszący jej Damian Michałowski założył świetnie dopasowany garnitur, tworząc niezwykle elegancki duet. Z kolei Sandra Hajduk zrobiła ogromne wrażenie prostą, srebrno-błękitną suknią, a u boku Oliviera Janiaka wyglądała jak uczestniczka wystawnego balu.

Właśnie za takie nietuzinkowe i różnorodne podejście do mody publiczność uwielbia telewizyjne imprezy muzyczne. Oprócz samej warstwy dźwiękowej, fani z ogromnym zainteresowaniem śledzą, w jaki sposób popularne osobistości potrafią zaprezentować się przed obiektywami aparatów i telewizyjnych kamer.

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Rolki

Agnieszka Chylińska
Krzysztof Zalewski
Paulina Krupińska
Sopot Top Of The Top festival
Anna Karwan