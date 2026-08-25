Gwiazdy nieźle namieszały stylizacjami w Sopocie. Kolorowa Agnieszka Chylińska, elegancka Paulina Krupińska, a panowie na luzie

Największe poruszenie podczas drugiego dnia tegorocznej edycji "Top of The Top Festival" 2026 wywołała bez wątpienia Agnieszka Chylińska. Znana wokalistka zaprezentowała się w bardzo wyrazistym, rockowym wydaniu, łącząc wielokolorowe wzory z drapieżnym stylem. Jej festiwalowy wizerunek składał się z motywów w kratę, błyszczących wstawek, skórzanych elementów, masywnych butów oraz charakterystycznego uczesania. Taka mieszanka natychmiast przykuła wzrok publiczności. Po fenomenalnym występie w słynnej Operze Leśnej artystka zebrała mnóstwo pozytywnych opinii, a wielu obserwatorów stwierdziło wprost, że całkowicie zdominowała ten wieczór na scenie.

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Różnorodne kreacje wokalistek na festiwalu TVN. Karwan w czerwieni, Sienkiewicz w żółci

Pozostali artyści goszczący na wydarzeniu stacji TVN w Sopocie również zaprezentowali niezwykle zróżnicowane podejście do scenicznego ubioru. Piosenkarki w większości decydowały się na efektowne suknie o zróżnicowanej długości i barwie. Ania Karwan zachwyciła publiczność intensywną czerwienią, Kasia Sienkiewicz wybrała delikatny pastelowy odcień żółtego, Edyta Golec zaprezentowała się w klasycznej małej czarnej, z kolei Kasia Nosowska postawiła na kompletną i stonowaną czerń.

Zupełnie inny, zdecydowanie bardziej swobodny kierunek w doborze garderoby obrali występujący tam wokaliści. Krzysztof Zalewski wyszedł na scenę w prostym, białym podkoszulku, Andrzej Smolik dopełnił swój wizerunek skórzaną kurtką i kapeluszem, a raper L.U.C włożył marynarkę w kolorowe wzory zestawioną z czapką z daszkiem. To tylko część odważnych modowych wyborów z tego wieczoru.

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Paulina Krupińska i Sandra Hajduk w eleganckich sukniach na scenie w Sopocie

Zdecydowanie odmienną konwencję przyjęły osoby odpowiedzialne za prowadzenie koncertu, stawiając na klasyczny szyk. Paulina Krupińska zaprezentowała się w długiej, lśniącej kreacji z prześwitującą siateczką, a dobrana do tego rzucająca się w oczy biżuteria nadała jej iście królewski wygląd. Gospodyni połączyła styl glamour z odważnym wycięciem materiału, co natychmiast przyciągnęło uwagę. Towarzyszący jej Damian Michałowski założył świetnie dopasowany garnitur, tworząc niezwykle elegancki duet. Z kolei Sandra Hajduk zrobiła ogromne wrażenie prostą, srebrno-błękitną suknią, a u boku Oliviera Janiaka wyglądała jak uczestniczka wystawnego balu.

Właśnie za takie nietuzinkowe i różnorodne podejście do mody publiczność uwielbia telewizyjne imprezy muzyczne. Oprócz samej warstwy dźwiękowej, fani z ogromnym zainteresowaniem śledzą, w jaki sposób popularne osobistości potrafią zaprezentować się przed obiektywami aparatów i telewizyjnych kamer.

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