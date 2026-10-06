Gwiazda TVN bez grama makijażu. Fani nie mają wątpliwości, po kim odziedziczyła urodę

Izabella Krzan: Od wygranej w Miss Polonia do bycia gwiazdą stacji TVN

Izabella Krzan powoli staje się jedną z czołowych twarzy telewizji TVN. Po niedawnym powrocie z nagrań do kolejnej edycji programu „Azja Express”, szybko przejęła obowiązki prowadzącej w porannym paśmie „Dzień Dobry TVN”. W polskim show-biznesie funkcjonuje z powodzeniem już od dłuższego czasu. Jako trzecia laureatka tytułu Miss Polonia niemal natychmiast po zwycięstwie znalazła swoje miejsce w branży medialnej. Zbliża się właśnie dekada od jej triumfu w prestiżowym konkursie piękności.

Prowadząca hitowy program „Azja Express” wykazuje się dużą aktywnością w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 371 tysięcy użytkowników. Krzan chętnie dzieli się tam kadrami z życia zawodowego oraz licznymi podróżami. Jednocześnie bardzo dba o prywatność swoich najbliższych. Długoletni partner celebrytki, Dominik Kowalski, niezwykle rzadko pojawia się w jej internetowych wpisach. Zdecydowanie częściej obserwatorzy mają okazję zobaczyć mamę prezenterki, z którą łączy ją bardzo bliska, wyjątkowa więź.

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Izabella Krzan w naturalnej odsłonie. Gwiazda TVN pokazała się bez makijażu

Krzan w swoich wywiadach wielokrotnie zaznaczała, jak ogromny wpływ na jej życie ma jej matka. Często zaprasza swoją ukochaną rodzicielkę na wspólne, egzotyczne wyjazdy. Jakiś czas temu obie panie relaksowały się pod palmami w odległych zakątkach świata.

Okazuje się również, że korzystają z kosmetyków tej samej marki i wspólnie je promują. W najnowszym materiale wideo Izabella Krzan zaprezentowała swój rytuał pielęgnacyjny, pojawiając się w kadrze całkowicie bez makijażu. Trzeba przyznać, że jej naturalna uroda robi ogromne wrażenie! Internauci nie szczędzili słów uznania, będąc pewnymi, że swoje wyjątkowe rysy twarzy zawdzięcza właśnie matce.

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