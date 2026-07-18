Izabella Krzan bryluje w telewizji, ale partnera ukrywa. Pochodzi z bardzo znanej rodziny

Od Miss Polonia do gwiazdy TVN. Kariera Izabelli Krzan

Izabella Krzan (31 l.) staje się kluczową postacią w stacji TVN. Niedawno zakończyła zdjęcia do najnowszej odsłony "Azja Express" i błyskawicznie przejęła obowiązki prowadzącej w "Dzień Dobry TVN". Jej obecność w show-biznesie nie jest jednak nowością. To już trzecia Miss Polonia, która po zdobyciu korony płynnie przeszła do pracy w mediach.

Tytuł Miss Polonia zdobyła w listopadzie 2016 roku. Już w maju kolejnego roku zadebiutowała w "Pytaniu na śniadanie" jako gospodyni cyklu "Lajk!". Niedługo potem, Izabella Krzan awansowała na reporterkę porannego pasma TVP2. W tym samym czasie zaczęła współprowadzić teleturniej "Koło fortuny" z Norbim (54 l.), z którym pracowała aż do 2024 roku. W ciągu siedmiu lat w TVP była też twarzą wielu innych formatów i imprez plenerowych.

Po zwolnieniu z telewizji publicznej, Krzan na krótko związała się z Kanałem Zero. Jesienią 2024 roku dołączyła do TVN Style, a stamtąd przeszła do głównego TVN-u. W "Dzień Dobry TVN" zaczynała jako reporterka, by ostatecznie dołączyć do grona prowadzących w duecie z Janem Pirowskim (35 l.). Przejęła też stery w programie "Azja Express", zastępując Darię Ładochę (44 l.).

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Dominik Kowalski to partner Izabelli Krzan. Kim jest jej wybranek?

Izabella Krzan świetnie odnajduje się przed kamerami, w czym pomagają jej doświadczenia z modelingu i tańca. Gwiazda często angażuje się w sesje reklamowe, nierzadko odsłaniające jej wdzięki. W mediach społecznościowych bez oporów publikuje kadry z pracy oraz z egzotycznych wakacji.

Mimo to, na jej profilach próżno szukać fotografii z ukochanym. Prezenterka TVN-u od sześciu lat tworzy udany związek, co dla wielu może być niespodzianką. Krzan unika rozmów o swoim życiu uczuciowym i bardzo rzadko dzieli się wspólnymi zdjęciami. Szczęśliwcem, który skradł jej serce, jest Dominik Kowalski (34 l.).

Mężczyzna wywodzi się z niezwykle twórczego środowiska. Dominik Kowalski jest synem znanej rzeźbiarki i fotografki Barbary Falender (79 l.) oraz cenionego rzeźbiarza i krytyka sztuki, Grzegorza Kowalskiego, który zmarł w 2025 roku. On sam również poszedł w ślady rodziców – prowadzi własną pracownię, w której zajmuje się projektowaniem mebli.

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Izabella Krzan o swoim związku. Gwiazda ceni sobie życie z dala od mediów

Izabella Krzan z pełną świadomością oddziela swoją karierę od życia domowego. W wywiadzie udzielonym w ubiegłym roku serwisowi Plejada wyjawiła, że jej partner w ogóle nie jest zainteresowany obecnością w przestrzeni publicznej.

Mój partner Dominik nie lubi ścianek. Nie wyobraża sobie, żeby żyć w mediach, nie bawi go to. On obserwuje, wspiera, doradza czasami, ale nie chce być w centrum uwagi. Ja to szanuję bardzo mocno - mówiła Krzan.

Prezenterka sama też dba o swoją prywatność i nie ma potrzeby relacjonowania wszystkiego w sieci. Chociaż na Instagramie pokazuje ujęcia z podróży, to zazwyczaj unika eksponowania swoich towarzyszy. Dla Krzan najważniejszy jest spokój – po pracy woli po prostu odpocząć w domowym zaciszu z ukochanym i swoimi psami.

Mam takie poczucie, że wiem, gdzie ten partner jest, co on robi, nie ma tajemnic, ty nie masz tajemnic przed mim, gadacie o wszystkim. Ten spokój w serduchu to jest fantastyczna sprawa - wyznała w 2025 roku w programie "Mellina".

Para na razie nie planuje zalegalizować swojego związku. W 2022 roku, w rozmowie z „Super Expressem”, Izabella Krzan podkreślała, że obecnie priorytetem jest dla nich stabilizacja życiowa, jak chociażby własne mieszkanie. Kwestia małżeństwa pozostaje tematem na przyszłość.

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