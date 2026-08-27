Gwiazda "Harry'ego Pottera" paraduje po ulicach z pierścionkiem. Ma o wiele młodszego chłopaka

Helena Bonham Carter słynie z oryginalnego stylu i niebanalnego poczucia humoru. Nie każdy jednak wie, że gwiazda brytyjskiego kina szczęście odnalazła u boku sporo młodszego partnera, jednocześnie zapowiadając z góry, że nie marzy jej się bajkowy ślub. Ostatnio para znowu była widziana w Londynie, a czujne oko mediów wypatrzyło nietuzinkowy pierścionek.

Helena Bonham Carter zakochana w młodszym partnerze. Dzielą ich 22 lata

Aktorka pochodząca z rodziny znanych polityków zadebiutowała na scenie aktorskiej w latach 80., gdy była jeszcze nastolatką. Szybko zdobyła międzynarodowe uznanie, a prywatnie - związała się ze znanym reżyserem Timem Burtonem. Para doczekała się dwojga dzieci, ale rozwiodła się po kilkunastu latach razem.

Dziś Helena Bonham Carter ma 60 lat i może pochwalić się mnóstwem zwycięstw lub nominacji do najważniejszych nagród w branży. Mimo wielu deklaracji sceptycyzmu, jeśli chodzi o miłość i ponowny ślub, od kilku lat spotyka się z nowym partnerem. Serce aktorki skradł 38-letni Rye Dag Holmboe, brytyjski naukowiec oraz historyk i kurator sztuki.

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Para od czasu do czasu jest widywana na ulicach Londynu. Ostatnio paparazzi uchwycili aktorkę w naturalnym wydaniu u boku młodszego o 22 lata chłopaka, który jak na uczonego przystało - niósł pod pachą kilka książek. Fotki szybko obiegły brytyjski internet, gdyż uważni obserwatorzy dopatrzyli się na dłoni Carter wyróżniającego się pierścionka. Sami zainteresowani póki co nie odnieśli się do coraz częstszych pogłosek o zaręczynach.

"Harry Potter", "The Crown" i nie tylko. Tak artystka podbiła serca widzów

Helana Bonham Carter urodziła się w 1966 roku. Jest potomkinią liderów i liderek Partii Liberalnej, m.in. brytyjskiego premiera Herberta Asquitha. Od najmłodszych lat zafascynowana była jednak aktorstwem, które stało się jej sposobem na życie. Fani z całego świata mogą ją znać chociażby z roli Bellatrix Lestrange w ekranizacjach czterech części sagi "Harry Potter" czy księżniczki Małgorzaty w netflixowym "The Crown".

Z kolei za role Kate Croy w filmie "Miłość i śmierć w Wenecji" oraz królowej-matki w "Jak zostać królem" była nominowana do Oscara.

- Mam dość tego, że agenci castingowi i reżyserzy mają wrażenie, że jestem taka wątła i drobna. Uważam, że to bardzo protekcjonalne. Jestem całkiem muskularna i silna, w szkole trenowałam gimnastykę i mam trochę mięśni - mówiła o sobie w jednym z wielu szczerych wywiadów.

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