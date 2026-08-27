Melania Grzesiewicz wzięła ślub! Gwiazda "M jak miłość" pokazała zachwycającą suknię

Melania Grzesiewicz wzięła ślub. Gwiazda "M jak miłość" podzieliła się radosną nowiną

Odtwórczyni roli Anity w hitowej produkcji Telewizji Polskiej "M jak miłość" sformalizowała swój związek z ukochanym partnerem. Aktorka zrezygnowała z hucznego wesela i zdecydowała się na bardzo intymną uroczystość w egzotycznym klimacie Półwyspu Iberyjskiego. Dokładnie 22 sierpnia zakochani ślubowali sobie miłość na Gibraltarze w obecności wyłącznie rodziców i rodzeństwa, a teraz kadrami z tego wydarzenia pochwalili się w internecie. 35-letnia celebrytka oficjalnie zmieniła nazwisko na to noszone przez partnera, dodając przy tym, że bycie jego małżonką stanowi dla niej ogromny powód do dumy.

Zobacz także: Borys Szyc z ukochaną na wielkim włoskim weselu. Taka okazja, a oni w czerni! Ładnie?

Czyj to ślub? Tylko dla spostrzegawczych Pytanie 1 z 10 Czyj to ślub? Joanny Krupy Katarzyny Cichopek Agnieszki Woźniak-Starak Następne pytanie

W sobotę 22 sierpnia na Gibraltarze powiedziałam TAK najwspanialszemu człowiekowi na świecie. Byli przy tym nasi rodzice i rodzeństwo. Kochanie, to zaszczyt móc nazywać się Twoją żoną (...) More to come… Call me Mrs Otffinowska! - napisała aktorka na swoim profilu na Instagramie.

Melania Grzesiewicz zachwyca w sukni ślubnej. Aktorka postawiła na styl retro

Tego dnia uwaga wszystkich skupiała się na dopracowanej w najmniejszych szczegółach stylizacji aktorki. Na opublikowanych mprzez gwiazdę zdjęciach można podziwiać śnieżnobiałą kreację, która perfekcyjnie pasowała do zagranicznych plenerów. Kluczowym elementem ubioru była elegancka, dopasowana do ciała suknia z ozdobnymi bufkami oraz długimi rękawami, co w połączeniu z butami nawiązującymi fasonem do mody z lat 20. ubiegłego stulecia tworzyło spójny i niezwykle kobiecy wizerunek.

Zobacz także: Agustin Egurrola ponownie wziął ślub! 6 lat czekał z żoną na ceremonię przed ołtarzem

Jasny materiał idealnie wyeksponował atuty sylwetki gwiazdy serialu, nadając jej wyglądowi wyrafinowanego charakteru w stylu minionych epok. Zamiast krzykliwej biżuterii pojawiła się minimalistyczna, delikatna siateczka opadająca na twarz, którą zamocowano na rozpuszczonych i lekko pofalowanych włosach za pomocą spinki z motywem kwiatów i pereł. Dopełnieniem całości były subtelne perłowe kolczyki oraz nieukrywana radość malująca się na twarzy świeżo upieczonej małżonki.

Zobacz także: Scorupco i Czerkawski na ślubie córki. Rozwiedli się lata temu, teraz usiedli przy jednym stole

Organizacja wydarzenia na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego pozwoliła parze uniknąć błysku fleszy i medialnego szumu, gwarantując im pełną prywatność w tak ważnym momencie. Kameralny charakter wydarzenia doskonale współgrał z romantycznymi oczekiwaniami nowożeńców. Warto zauważyć, że od momentu poinformowania fanów o przyjęciu oświadczyn do samej ceremonii upłynął bardzo krótki czas, ponieważ aktorka chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym zaledwie nieco ponad trzy miesiące temu.

Zobacz więcej zdjęć. Agustin Egurrola już po ślubie kościelnym! Po 6 latach stanął z żoną przed ołtarzem. To jego drugi ślub z tą samą kobietą

Na weselu Egurroli nie było Disco Polo. Dlatego wziął ślub kościelny